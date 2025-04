تقرير: هكذا خططت إسرائيل لاستهداف المنشآت النووية الايرانية

مداهمات الكوماندوز والاعتماد على الدعم الأميركي: إسرائيل تتدرب على القصف وتحسب حجم الدمار الذي يمكنها إحداثه مع أو بدون مساعدة أمريكية. لكن الدعم بين وزراء الحكومة للهجوم زاد بعد أن تعرضت إيران لسلسلة من النكسات العام الماضي، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الليلة الماضية (الخميس).

في البداية، وبناء على طلب نتنياهو، أطلع كبار المسؤولين الإسرائيليين نظراءهم الأميركيين على خطة من شأنها أن تجمع بين مداهمة من جانب قوات الكوماندوز الإسرائيلية على مواقع نووية تحت الأرض وعملية القصف، وهي الجهود التي كان الإسرائيليون يأملون أن تشمل طائرات أمريكية. لكن مسؤولين عسكريين إسرائيليين قالوا إن العملية لن تكون جاهزة قبل أكتوبر/تشرين الأول. نتنياهو أراد أن يتم ذلك بشكل أسرع. وبدأ المسؤولون الإسرائيليون التحرك نحو اقتراح بشن حملة قصف مطولة، وهو ما يتطلب أيضا مساعدة أمريكية، بحسب مصادر مطلعة على الخطة.

وبحسب مسؤولين مطلعين ،كان عدد من كبار المسؤولين الأميركيين أكثر انفتاحا على دراسة الخطط الإسرائيلية. وناقش الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية، ومايكل والز، مستشار الأمن القومي، كيف يمكن للولايات المتحدة أن تدعم ضربة إسرائيلية، إذا دعم ترامب الخطة. ولكن داخل الإدارة، بدأ بعض المسؤولين يشككون في الخطة الإسرائيلية.

في اجتماع عقد هذا الشهر - وهو واحد من العديد من المناقشات حول الخطة الإسرائيلية - قدمت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد تقييما استخباراتيا جديدا مفاده أن تعزيز الأسلحة الأمريكية قد يشعل صراعا أوسع مع إيران وهو ما لا تريده الولايات المتحدة.

وأعرب عدد من المسؤولين عن مخاوف جابارد في الاجتماعات المختلفة.سوزي ويلز، رئيسة موظفي البيت الأبيض؛ وزير الدفاع بيت هاجسيت؛ و نائب الرئيس جيه.دي. فانس أعربوا عن شكوكه بشأن الهجوم.حتى أن والز، الذي يعد في كثير من الأحيان أحد أكثر الأصوات تشدداً بشأن إيران، كان متشككاً في نجاح الخطة الإسرائيلية دون مساعدة أمريكية كبيرة.

وفي إحدى المناظرات، زعم فانس، بدعم من آخرين، أن ترامب لديه فرصة فريدة للتوصل إلى اتفاق. وبحسب مسؤولين كبار في الإدارة، فإن ترامب قد يدعم هجوما إسرائيليا في حال فشل المحادثات.

علق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على التقرير قائلاً: "منذ أكتوبر/تشرين الأول، اقترحتُ مهاجمة حقول النفط الإيرانية. إن القضاء على صناعة النفط الإيرانية سيدمر اقتصادها، وفي نهاية المطاف سيُسقط النظام. كان نتنياهو خائفًا، فأوقف ذلك".

