إسرائيل: مقتل شخص على الأقل وإصابة 5 آخرين في اشتباكات بين مهاجرين إريتريين في تل أبيب

قُتل شخص خلال الليلة المنصرمة في اشتباكات بين مهاجرين إريتريين في حي هاتيكفا في تل أبيب(وسط إسرائيل)، وقالت خدمة إسعاف نجمة داود الحمراء إن خمسة أشخاص آخرين على الأقل أصيبوا في الحادث، من بينهم ثلاثة إصاباتهم خطيرة، فيما تم اعتقال أكثر من 20 شخصاً.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان، أنه "في أعقاب بلاغ عن اشتباكات وأعمال شغب، شملت رشق الحجارة واستخدام الهراوات والمسامير في شارع الهاجاناه من قبل عدد من المشتبه بهم من أصل إريتري، هرعت قوات كبيرة من الشرطة وقوات الأمن إلى المكان،، وبدأت في تفريق مثيري الشغب".

وفي وقت سابق من شهر مايو/أيار الجاري، حذر منتدى منظمات اللاجئين في إسرائيل الشرطة من وجود خطر كبير لوقوع اشتباكات قبل الاحتفال بيوم الاستقلال الإريتري في 24 مايو/أيار الجاري. وبعد وقت قصير من الاستئناف، ورد أن أحد معارضي النظام الإريتري قُتل في حي هاتيكفا. .

ووقعت الموجة السابقة من الاشتباكات بين المهاجرين الإريتريين في تل أبيب في سبتمبر/أيلول المنصرم، حيث أصيب أكثر من 170 شخصا.

يُشار إلى إريتريا أحيانًا باسم كوريا الشمالية الإفريقية بسبب سجلها في انتهاكات حقوق الإنسان وافتقارها إلى الديمقراطية.

وفي محاولة لتجنب التجنيد العسكري لأجل غير مسمى، والاعتقالات غير القانونية، والمحاكمات الدينية والسياسية، فر الإريتريون من البلادن حيث أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوجود أكثر من 580.000 لاجئ وطالب لجوء إريتري على مستوى العالم.