كندا: طعن امرأة في متجر بقالة في أوتاوا في أحدث هجوم معادٍ للسامية

أثار طعن امرأة يهودية في متجر بقالة في أوتاوا على يد رجل ذي تاريخ طويل من المنشورات المعادية للسامية على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو أحدث جريمة كراهية معادية للسامية في كندا، غضبًا عارمًا وأدانه مسؤولون، بمن فيهم رئيس الوزراء الكندي.

الضحية والمهاجم في السبعينيات من عمرهما. وأفادت التقارير أن المرأة في حالة حرجة.

تم التعرف على المشتبه به بأنه جوزيف روك، مؤلف سلسلة من المنشورات الطويلة المتشعبة على وسائل التواصل الاجتماعي، ينتقد فيها إسرائيل واليهود. كتب في إحدى المنشورات: "اليهودية أقدم طائفة دينية في العالم، مع مرور الوقت، أصبح اليهود ماكرين في الحكومات والشركات والتكتلات الإعلامية والمؤسسات التعليمية ليفعلوا ما يفعلونه أفضل من أي شخص آخر. اليهود هم أسياد العالم في الدعاية، والتلاعب، والشيطنة، والدجل، والكذب الصريح. وباستخدام ثرواتهم الجماعية، أصبحوا أسياد الانتقام". لستُ مُلزمًا بأي شكل من الأشكال، قانونيًا أو أخلاقيًا أو غير ذلك، بحب اليهود، ولا أفعل ذلك. إذا كان ذلك يعني أنني أطابق التعريف اليهودي لمعاداة السامية، فليكن".

شهدت كندا ارتفاعًا حادًا في الهجمات المعادية للسامية خلال العامين الماضيين، بما في ذلك حادثة وقعت مؤخرًا في مونتريال، حيث تعرّض يهودي حسيدي للضرب أمام أطفاله.

بعد أن أدان رئيس الوزراء مارك كارني الحادثة، أشار كثيرون، بمن فيهم السفير الإسرائيلي السابق للولايات المتحدة مايكل أورين، إلى أن خطاب كارني وسياساته تُسهم في تفاقم انعدام الأمن لدى الجالية اليهودية في كندا من خلال تبنيه غير النقدي لادعاءات شنيعة وسهلة الإثبات بأن إسرائيل وأنصارها مذنبون بارتكاب أسوأ الجرائم ضد الإنسانية.