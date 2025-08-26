"مطالبة الهجري بالانفصال يأتي ضمن تفاهمات إقليمية"

طالب الشيخ حكمت الهجري دول العالم الإعلان عن السويدا اقليما منفصلا وذلك بعد اقامة الحرس الوطني

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
تأسيس الحرس الوطني في السويداء 24\8\2025
تأسيس الحرس الوطني في السويداء 24\8\2025social networks

قد يعجبك أيضًا -

على خلفية مطالبة الشيخ حكمت الهجري دول العالم الإعلان عن السويداء إقليم منفصل ، أشار الأمين العام لحزب اللواء السوري مالك أبو الخير إلى إن "مطالبة الشيخ الهجري بالانفصال يأتي ضمن تفاهمات إقليمية". لمشاهدة مداخلته كاملة.

Video poster
"مطالبة الهجري بالانفصال يأتي ضمن تفاهمات إقليمية"

جاءت تصريحات أبو الخير خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال :"مطالب الشيخ حكمت واضحة بدأت بعد تأسيس الحرس الوطني وتوحيد كافة المجموعات العسكرية في إطار جيش واحد يضم أبناء السويداء ، إضافة الى إنشاء اللجنة القانونية وما تبعها من لجان والتي بدأت عملها في المحافظة" وأضاف :"يمكن اعتباره تصريحه الاثنين بمثابة إعلان مباشر بالذهاب نحو الانفصال ، هذه الخطوة التي طرحها سماحة الشيخ أتوقع أنها تأتي ضمن تفاهمات اقليمية".

الحلقة كاملة: 

Video poster
هذا المساء: "مطالبة الهجري بالانفصال يأتي ضمن تفاهمات إقليمية"
تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات