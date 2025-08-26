"مطالبة الهجري بالانفصال يأتي ضمن تفاهمات إقليمية"

قد يعجبك أيضًا -

على خلفية مطالبة الشيخ حكمت الهجري دول العالم الإعلان عن السويداء إقليم منفصل ، أشار الأمين العام لحزب اللواء السوري مالك أبو الخير إلى إن "مطالبة الشيخ الهجري بالانفصال يأتي ضمن تفاهمات إقليمية". لمشاهدة مداخلته كاملة.

جاءت تصريحات أبو الخير خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال :"مطالب الشيخ حكمت واضحة بدأت بعد تأسيس الحرس الوطني وتوحيد كافة المجموعات العسكرية في إطار جيش واحد يضم أبناء السويداء ، إضافة الى إنشاء اللجنة القانونية وما تبعها من لجان والتي بدأت عملها في المحافظة" وأضاف :"يمكن اعتباره تصريحه الاثنين بمثابة إعلان مباشر بالذهاب نحو الانفصال ، هذه الخطوة التي طرحها سماحة الشيخ أتوقع أنها تأتي ضمن تفاهمات اقليمية".

الحلقة كاملة: