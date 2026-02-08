الرئيس الإيراني: محادثات عُمان مع واشنطن خطوة إلى الأمام رغم التهديدات

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، صباح الأحد، إن الجولة الأخيرة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، التي عُقدت في سلطنة عُمان، شكّلت "خطوة إلى الأمام"، مؤكداً تمسّك طهران بالحلول الدبلوماسية في التعامل مع الملفات الخلافية.

وكتب بزشكيان في منشور على منصة "إكس" أن "الحوار كان دائماً استراتيجية إيران لحل القضايا بالطرق السلمية"، مشدداً على أن موقف بلاده من الملف النووي يستند إلى "الحقوق الواضحة التي يكفلها ميثاق عدم انتشار الأسلحة النووية".

وفي الوقت نفسه، انتقد الرئيس الإيراني التهديدات الأميركية باستخدام القوة، قائلاً إن "الأمة الإيرانية تردّ على الاحترام بالاحترام، لكنها لا تقبل بلغة التهديد"، في إشارة إلى تصريحات أميركية سابقة بشأن خيارات عسكرية محتملة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يُتوقع أن يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن، الأربعاء المقبل، حيث من المرتقب أن يناقش الطرفان مسار المحادثات بين واشنطن وطهران.

وتبدي إسرائيل مخاوف من إمكانية التوصل إلى اتفاق أميركي مع إيران يركّز على البرنامج النووي فقط، دون التطرّق إلى برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني أو أنشطة طهران الإقليمية.

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الإيراني، مساء السبت، إن بلاده لن تدخل في أي مفاوضات تتعلق ببرنامجها الصاروخي، واصفاً إياه بأنه "مسألة دفاعية بحتة"، ومؤكداً أن "أي طرف خارجي لا يملك حق التدخل فيها"