"ايران مستعدة" || ويتكوف: "آمل أن يكون هناك إعلان كبير بشأن الدول التي ستنضم لاتفاقيات إبراهيم"

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تناول المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، مساء اليوم (الأربعاء)، إمكانية توسيع نطاق اتفاقيات إبراهيم، في ضوء انتهاء العملية ضد المواقع النووية الإيرانية.

وقال ويتكوف إنه "يتوقع صدور إعلان هام حول انضمام دول إلى الاتفاقيات". كما أعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام شامل مع إيران، وأنه "يعتقد أن إيران مستعدة".

لنتذكر أن هذه الكلمات صدرت بعد أكثر من يوم بقليل من سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، في نهاية العملية ضد المواقع النووية الإيرانية. خلال العملية التي استمرت 12 يومًا، هاجمت إسرائيل العديد من أهداف الجيش الإيراني والحرس الثوري، ثم انضمت الولايات المتحدة وهاجمت المواقع النووية الرئيسية الثلاثة في فوردو ونطنز وأصفهان.

في وقت سابق اليوم، قال رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب في بيان إن محادثات ستجرى بين بلاده وإيران قريبًا جدًا: "سنلتقي مع الإيرانيين الأسبوع المقبل، وربما سنوقع معهم اتفاقًا".