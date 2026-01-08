هل ستسقط الحكومة الإسرائيلية؟ أغودات يسرائيل ستعارض قانون التجنيد

اجتمع مجلس حكماء التوراة التابع لأجودات يسرائيل، الممثل من قبل أعضاء الكنيست في حزب يهدوت هتوراة، الليلة (الخميس) بشكل استثنائي لبحث قانون التجنيد. أعرب المجلس عن "خيبة أمل عميقة" في ظل التقدم في القانون في لجنة الخارجية والأمن والتغييرات المتوقعة فيه، لكنه لم يصدر بعد قرارًا رسميًا. مع ذلك، يبدو أن التعليمات لأعضاء أجودات يسرائيل ستكون عدم دعم قانون التجنيد – ما يعني أنه لن تكون هناك أغلبية لتمريره في الكنيست.

نُذكر أن زعيم "ديجل هتوراه" الحاخام لانداو وحاخامات حركة شاس، الداعمين للقانون، مارسوا ضغطًا كبيرًا على المجلس قبل النقاش، من أجل السماح لاثنين من أعضاء الكنيست من "أغودات يسرائيل" بالامتناع عن التصويت أو منح حرية التصويت لعضوي كنيست، بحسب ما أفاد مراسلنا السياسي نداف إليملك أمس. وأيضًا قام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإرسال أشخاص للتأثير على القرار.

مجلس كبار علماء التوراة صرّح في ختام المناقشة بأنه يُعبر عن "خيبة أمل عميقة من عدم احترام الاتفاق الائتلافي في هذا الشأن، رغم كل الوعود. بالإضافة إلى ذلك، شدد بأن مطلبه بقي قاطعًا: "الاستمرار دون أي تغيير في العرف القائم، الذي يسمح لطلاب المعاهد الدينية بمتابعة دراستهم وتأجيل تجنيدهم".

شددوا "على الرغم من أن الأحزاب الحريدية ساهمت بدورها في إقامة الحكومة والحفاظ عليها، إلا أن الطرف المقابل لم يفعل ما وعد به في الاتفاقية وفي التصريحات المتكررة. أعضاء مجلس حكماء التوراة وقفوا مصدومين أمام تدهور وضع حقوق طلاب المعاهد الدينية وعائلاتهم، والإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ وأضرت بهم بشدة، وأمام سجن طلاب المعاهد الدينية"،.

بالإضافة إلى ذلك استنكرت المجلس التحريض ضد طلاب المعاهد الدينية، وقالت: "مجلس كبار علماء التوراة تناول بجدية الغرامات والعقوبات الشديدة التي يسعى البعض لفرضها على طلاب المعاهد الدينية، على عائلاتهم، وعلى المعاهد نفسها ورؤسائها. الصراع ضد طلاب المعاهد ومحاولة تحويلهم إلى مجرمين، يبرز فقط الحاجة الملحة للوقوف إلى جانب طلاب المعاهد المقدسة وطلاب الكولِلِّ، ودعمهم وتعزيز مكانتهم بكل وسيلة ممكنة. في ضوء كل ذلك، اتخذ مجلس كبار العلماء قرارات سيتم نشرها في الوقت المناسب. وفي نص معارضة العقوبات التي يتضمنها القانون - مما يعني أن حركة أغودات يسرائيل ستعارض القانون".