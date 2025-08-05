ماذا خططوا؟ "علماء نوويون إيرانيون هبطوا سراً في موسكو"

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ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم (الثلاثاء) أن طائرة متجهة من طهران إلى موسكو هبطت أمس وعلى متنها عالم نووي إيراني، يبلغ من العمر 43 عامًا، يُدعى علي كلوند، برفقة أربعة موظفين آخرين. وزعمت المجموعة، كغطاء، أنهم يعملون في شركة استشارية تعمل من مكتب صغير في العاصمة الإيرانية.

سافر الموظفون الإيرانيون إلى روسيا بجوازات سفر دبلوماسية، بعضها صدر في اليوم نفسه وبأرقام تسلسلية. وكان أحد أعضاء الوفد عالمًا نوويًا يعمل، وفقًا لمصادر غربية، في منظمة الابتكار والبحوث الدفاعية (SPND)، وهي وحدة أبحاث عسكرية سرية وصفتها الحكومة الأمريكية بأنها "الخليفة المباشر لبرنامج الأسلحة النووية الإيراني قبل عام 2004".

كان أحد الأعضاء السابقين رئيسًا لشركة خضعت لعقوبات أمريكية بسبب عملها كجهة مشتريات لمنظمة سبند. ووفقًا للمصادر نفسها، كان هذا الأخير ضابطًا في الاستخبارات العسكرية الإيرانية. ووفقًا للتقرير، زار الوفد الإيراني مؤسسات علمية روسية تُنتج تقنيات ذات استخدام مزدوج، أي مكونات يمكن استخدامها لأغراض مدنية، ولكنها تنطوي أيضًا على إمكانات كبيرة لأبحاث الأسلحة النووية.

التحقيق الذي أجرته "فاينانشال تايمز" يستند إلى رسائل، وثائق سفر، مستندات لشركات إيرانية وروسية، بالإضافة إلى مقابلات مع جهات غربية وخبراء في مراقبة انتشار الأسلحة. كما تم فحص رسالة أرسلتها شركة "DamavandTec" إلى مورد روسي في مايو الماضي، حيث أعرب كالووند عن اهتمامه بشراء عدد من النظائر، بما في ذلك التريتيوم، وهي مادة لها استخدامات مدنية ولكن يمكن أيضًا استخدامها لتعزيز إنتاجية الأسلحة النووية، وتخضع لرقابة صارمة بموجب قوانين منع الانتشار الدولية.