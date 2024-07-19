محكمة العدل الدولية: "إسرائيل تنتهك القانون الدولي في الضفة الغربية والقدس الشرقية"

قررت محكمة العدل الدولية، في حكمها بشأن السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، أن "سياسات إسرائيل، بما في ذلك مصادرة الأراضي لبناء المستوطنات، تنتهك قواعد لاهاي، التي تشكل جزءًا من المعاهدات التأسيسية للقانون الدولي".

وتشير محكمة العدل الدولية في حكمها بشأن شرعية الحكم الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى أن هناك "أدلة كثيرة على أن إسرائيل تقدم حوافز لسكانها للاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وأن إسرائيل تضفي الشرعية بانتظام على البؤر الاستيطانية المنشأة بشكل ينتهك القانون الدولي".

ورفضت محكمة العدل الدولية في لاهاي الحجة القائلة إنها "لا تملك صلاحية الفصل في مشروعية الاحتلال".حيث قضت المحكمة بأن لها صلاحية النظر في مسألة "شرعية الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية".

وبحسب القاضي نواف سلام، فإن "المحكمة تقضي بأن الأسئلة التي قدمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة قانونية، وأن الطلبات قدمت وفق نظام روما الأساسي وإجراءات المحكمة، وأنها مختصة ببعض المشاركين في الإجراءات". جادل بأن هناك أسبابًا لرفض المحكمة إعطاء رأي بشأن الحجة القائلة بأن الرأي يتعلق بنزاع بين طرفين، أحدهما ليس له اختصاص ولم يوافق - قررت المحكمة أن الموضوع ليس ثنائيًا فقط بين إسرائيل و فلسطين، إلا أن الأمر يهم الأمم المتحدة، وأن الطلب ليس له تأثير على مبدأ الموافقة على النزاع القانوني".

وبعبارة أخرى، سوف تكون المحكمة الآن قادرة على الحكم في "العواقب القانونية" للهيمنة الإسرائيلية لمدة 56 عاما في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

وضغطت السلطة الفلسطينية على الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب هذا الرأي الاستشاري، الذي تم تقديمه إلى المحكمة في يناير/كانون الثاني 2023. وتسعى السلطة الفلسطينية إلى استصدار حكم قضائي يعلن أن "الحكم الإسرائيلي غير قانوني في الضفة الغربية والقدس الشرقية"، وتطالب إسرائيل "السيطرة على هذه الأراضي وتفكيك المستوطنات الإسرائيلية وتقديم التعويضات للفلسطينيين المتضررين منها".

ويمكن للمحكمة أيضًا أن تصدر رأيًا بشأن ما أسماه طلب الجمعية العامة "تبني إسرائيل للتشريعات والإجراءات التمييزية ذات الصلة"، في إشارة إلى تأكيد السلطة الفلسطينية وحلفائها على أن إسرائيل أنشأت نظام الفصل العنصري في حكمها للغرب. الضفة والقدس الشرقية.

وقرارات المحكمة ليست ملزمة وليس لها أي عواقب قانونية مباشرة، لكن الحكم ضد إسرائيل سيكون بمثابة ضربة أخرى لسمعتها الدولية وشرعية حكمها في الضفة الغربية والقدس الشرقية.