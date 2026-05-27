جريمة مروعة في إعبلين.. مقتل الطبيب يحيى قسوم وإصابة طفل وشقيقه في إطلاق نار

قُتل طبيب الأسنان يحيى محمود قسوم (53 عامًا )إثر تعرضه لإطلاق نار في بلدة إعبلين بمنطقة الجليل، مساء الثلاثاء، فيما أُصيب شقيقه بجروح خطيرة، وطفل يبلغ من العمر 10 سنوات بجروح متوسطة، إضافة إلى إصابة شخص آخر بجروح طفيفة، وبذلك يرتفع ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي الى 109.

وأفادت طواقم الإسعاف بأن بلاغًا حول الحادثة وصل إلى مركز الطوارئ عند الساعة 18:31، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بينما تم إعلان وفاة الطبيب في موقع الحادث.

وفتحت الشرطة تحقيقًا في ملابسات الجريمة، وشرعت بعمليات تمشيط في المنطقة بحثًا عن مشتبهين، مرجّحة أن الخلفية جنائية، وسط تصاعد التوتر بين عائلتين في البلدة.

ووفق معطيات متداولة، يُعد هذا الحادث جزءًا من سلسلة مواجهات بين عائلة "قسوم" وعائلة أخرى، التي شهدت خلال الفترة الماضية عدة حوادث عنف متكررة.

وفي سياق متصل، شهدت مناطق أخرى في شمال إسرائيل خلال الساعات الأخيرة حوادث عنف منفصلة، من بينها مقتل رجل في انفجار سيارة في مدينة العفولة، والعثور على جثة امرأة في مدينة حيفا، ما دفع الشرطة إلى فتح تحقيقات في جميع الحوادث للتحقق من خلفياتها.