في ظل استمرار الضربات الأمريكية والإسرائيلية على أهداف إيرانية وتصاعد التوترات الإقليمية، أكد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، على أن "المواجهة مع إيران تدخل مرحلة حاسمة"، وتابع "الحملة ضد إيران ستستمر طالما دعت الحاجة"، جاءت تصريحت كاتس في كلمة ألقاها عقب اجتماع لتقييم الوضع الأمني ​​عُقد في مقر وزارة الأمن، بحضور رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير وعدد من كبار المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين.

وأعلن كاتس:"إن الصراع العالمي والإقليمي ضد إيران، بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يتصاعد ويدخل مرحلته الحاسمة". وأشاد بالضربات العسكرية الأمريكية على جزيرة خارك الإيرانية الغنية بالنفط، واصفًا إياها بأنها "ضربة قوية للنظام الإيراني". ووفقًا له، "تُشكّل هذه الضرباتالرد المناسب على التهديدات الإيرانية التي تستهدف مضيق هرمز الاستراتيجي، ومحاولات طهران للضغط على المجتمع الدولي".

وفي الوقت نفسه، أشار يسرائيل كاتي إلى أن "سلاح الجو الإسرائيلي يواصل موجة قوية من الهجمات"على أهداف في طهران ومناطق أخرى من إيران". متهما النظام الإيراني باللجوء إلى "الإرهاب الإقليمي والعالمي"، فضلاً عن أشكال الابتزاز الاستراتيجي، لردع إسرائيل والولايات المتحدة عن مواصلة حملتهما العسكرية. وأكد قائلاً: "هذه المحاولات تُقابل برد قوي وحاسم".

كما صرّح قائلا بأن "نتيجة الصراع ستعتمد إلى حد كبير على الشعب الإيراني، الشعب الإيراني وحده قادر على إنهاء هذا الوضع من خلال نضال حازم، حتى يُسقط النظام الإرهابي وتُنقذ إيران". ووفقاً لكاتس، فإن "المواجهة الحالية تُقابل بين إرادة النظام الإيراني في البقاء وبين الضغط العسكري المتزايد من إسرائيل وحلفائها".