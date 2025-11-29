إلى أي مدى كانت إسرائيل قريبة من التطبيع مع السعودية؟

السعودية والولايات المتحدة أصبحتا بالفعل دولتين صديقتين. الأسبوع الماضي، زار ولي العهد السعودي البيت الأبيض لأول مرة منذ سبع سنوات، حيث كانت على جدول الأعمال استثمارات ضخمة، صفقة طائرات F-35، وأيضًا - التطبيع. السفير الأمريكي السابق في السعودية، مايكل راتني، تحدث لرئيس قسم الشؤون الخارجية للقناة العبرية باراك باتش ، في مقابلة خاصة عن التقارب بين البلدين.

كما ذكر، أحد المواضيع التي أُثيرت خلال المقابلة هو قضية طائرات الـ F-35 التي تريدها السعودية منذ عدة سنوات. وبحسب ريتني، فإن الأمر يتعلق أكثر بالجانب الرمزي للعلاقات بين الرياض وواشنطن، وأقل بالحاجة الفعلية للطائرات.

وفيما بعد، تطرق إلى اتفاقيات أبراهيم ومسألة انضمام السعودية إليها، وشرح أن الرياض تبحث عن إنهاء كامل للحرب في غزة. وبحسب قوله، ابن سلمان يبحث عن تغيير في سياسة إسرائيل بخصوص القضية الفلسطينية، ولذلك لن تحدث عملية التطبيع قريبًا، وربما لن تحدث في عهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

في نهاية المقابلة، كشف المسؤول إلى أي مدى كانت المحادثات حول التطبيع قريبة من النجاح - وكيف أن مجزرة 7 أكتوبر قلبت الموازين وأحبطت السعوديين.

كما ذُكر، منذ عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، المزيد والمزيد من الدول العربية تتنافس على انتباهه. لكن يبدو أن السعودية هي من تفوز بهذه المنافسة، مع طموحات لقيادة الشرق الأوسط الجديد والعمل بشكل وثيق مع الأمريكيين.