التوتر في الضفة الغربية: أُصيب حوالي ستة أشخاص صباح اليوم (الجمعة) في عملية إطلاق نار قرب مفترق في محيط مدينة الخليل. حالة اثنين من الجرحى وُصفت بالحرجة، واحد حالته متوسطة والباقون أصيبوا بجروح طفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفى هداسا عين كارم وشعاري تسيدك. تم تصفية اثنين من المنفذين على يد جنود المظليين الذين تم استدعاؤهم إلى المكان كجزء من تعزيز القوات في المنطقة. فُرض طوق أمني على عدة قرى في المنطقة.

تفيد التفاصيل الأولية بأن المسلحين وصلوا إلى المكان بمركبة تحمل لوحة أرقام صفراء – حيث كان أحدهم يحمل سلاحاً طويلاً، والآخر مسدساً. حاولوا الفرار باتجاه الخليل، لكن تم اغتيالهم في المكان القريب.

رئيس الأركان الجنرال أيال زامير أجرى تقييمًا للوضع في أعقاب العملية، وخلاله عُرضت تفاصيل الحدث - وبحسبها تم تحييد المنفذين على يد نائب قائد كتيبة "آري" وقائد السرية الذين هرعوا إلى الموقع. وقال رئيس الأركان: "في سيارة المنفذين وُجدت كمية كبيرة من الذخيرة، والتصرف السريع للمقاتلين منع هجومًا أكثر خطورة".

بالإضافة إلى ذلك، أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن زامير صادق على استعدادات القيادة الوسطى لفرض طوق كامل على مدينة الخليل وقرى أخرى في المنطقة، إلى جانب زيادة الجهود لتنفيذ اعتقالات إضافية وتعزيز الجهد الاستخباراتي في المنطقة.

تشير التفاصيل الأولية إلى أن المسلحين وصلوا إلى المكان بسيارة تحمل لوحة ترخيص صفراء، حيث كان أحدهم يحمل سلاحاً رشاشاً والآخر مسدساً. حاولوا الفرار باتجاه الخليل، لكن تم تصفيتهم في مكان قريب.

المسعف الطبي في نجمة داوود الحمراء، تسوريئيل إدري، قال: "وصلنا إلى ساحة صعبة بينما كانت هناك إطلاق نار لا يزال جارياً في المنطقة. دخلنا بسيارة الإسعاف المدرعة ضد الرصاص التابعة لنجمة داوود الحمراء وبدأنا فوراً بتقديم المساعدة في إخلاء الجرحى. أدخلنا شاباً في العشرينات من عمره إلى سيارة الإسعاف وهو فاقد للوعي ويعاني من إصابات بطلق ناري وحالته خطيرة جداً وقدمنا له العلاج الطبي. أخلينا جرحى آخرين إلى سيارات الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء التي وصلت إلى المكان وبدأت فوراً بنقلهم إلى المستشفيات. جريح آخر بحالةٍ خطيرة جداً تم علاجه من قبل الطواقم الطبية للجيش الإسرائيلي في عيادة متنقلة للعناية المركزة".

المسعف في نجمة داوود الحمراء حنان مئير قال: "أُحضر إلينا إلى سيارة العلاج المكثف شاب في العشرينات من عمره، وهو بكامل وعيه ويعاني من إصابات جراء إطلاق النار في الأطراف السفلية. قدمنا له العلاج الطبي، بما في ذلك وقف النزيف، ونقلناه إلى المستشفى وهو في حالة طفيفة ومستقرة. كما تم نقل مصاب آخر إلى هنا في حالة طفيفة، وهو أيضاً شاب في العشرينات من عمره ويعاني من إصابات جراء إطلاق النار في الأطراف السفلية".

المسعف في نجمة داوود الحمراء، أبراهام إيتان شتيرن، أضاف: "أُحضر إلينا شاب يبلغ من العمر نحو 20 عامًا وهو بوعي كامل ويعاني من إصابات طفيفة في وجهه، على ما يبدو نتيجة شظايا إطلاق نار. قمنا بنقله إلى المستشفى وحالته طفيفة."