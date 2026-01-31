بعد نحو عشر سنوات من إطلاق المنتدى الهندي العربي: الهند تعزز علاقاتها مع جامعة الدول العربية

ترأست الهند والإمارات الاجتماع الذي جمع وزراء وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء الـ 22 في جامعة الدول العربية. وكان هذا أول اجتماع بهذا الشكل في نيودلهي، بعد نحو عشر سنوات من إطلاق المنتدى الهندي العربي في البحرين عام 2016. وتركزت المناقشات على التجارة والطاقة والأمن الإقليمي والتعاون الاستراتيجي طويل الأمد.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، على أن "النظام العالمي يشهد تحولاً عميقاً، تغذيه الصراعات والتنافسات الجيوسياسية. وقال: "لا يوجد مكان تتجلى فيه هذه التطورات بوضوح أكثر من غرب آسيا والشرق الأوسط، حيث تغير المشهد الإقليمي بشكل جذري خلال العام الماضي. وهذا الأمر يهمنا جميعاً".