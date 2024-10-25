الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ثلاثة جنود في اشتباكات شمال قطاع غزة ليرتفع العدد إلى 359 قتيل

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم الجمعة، عن مقتل 3 جنود شمالي قطاع غزة ( النقيب باراك إسرائيل ملازم 22 سنة بيتح تكفا قائد فصيلة في دورة قادة الدبابات في الكتيبة 196 تشكيل بني أور (460) الرقيب عيدو بن تسفي 21 سنة نوبة، مقاتل مدرع، متدرب في دورة قادة الدبابات في الكتيبة 196 تشكيل بني أور (460)، والرقيب هليل إلياهو عوفاديا 22 سنة من القدس، مقاتل مدرعات، متدرب في دورة قادة الدبابات في الكتيبة 196 “بني أور”. التشكيل (460) سقط في معارك شمال قطاع غزة.

وقال البيان إن "الجنود الثلاثة الذين سقطوا في مخيم جباليا شمالي غزة، الجمعة، قتلوا نتيجة تفجير دبابة ميركافا"، مشيراً إلى "إصابة جندي آخر"، ورجح موقع "واي نت" التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت تعرض الدبابة لأضرار جسيمة جرّاء عبوة ناسفة قوية، ما أدى إلى مصرع الجنود.

وبمقتل ثلاثة جنود اليوم يرتفع العدد الإ‘جمالي لجنود الجيش الإسرائيلي الذين قتلوا في اشتباكات في قطاع غزة منذ بداية الحرب إلى 359.

وفي السياق أعرب وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت في بتغريدة على حسابه في منصة "إكس"، عن تعازيه، مؤكداً أنها لحظات صعبة. وأضاف أن "كل الذين سقطوا في الأيام الثلاثة الماضية قاتلوا بإصرار وضحوا بأرواحهم من أجل هدف واحد مشترك، وهو أمن إسرائيل"، ودعا إلى "الوحدة في الدفاع عن البلاد خلال هذا العام المليء بالتحديات"، حسب قوله.

أتى ذلك، بعدما قتل 5 جنود إسرائيليين من الكتيبة 89، كما أصيب العشرات، حسبما نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية. ووقعت الحادثة التي سقط فيها هؤلاء الجنود الخمسة عندما كانت قافلة لوجستية تنقل الإمدادات للقوات الإسرائيلية في أحد المواقع داخل بلدة لبنانية حدودية.