إسرائيل توسع نشاطها في سوريا وتستهدف قيادات إيرانية

في ضوء تصاعد التوترات خلال الحرب في غزة، أفادت قناة الحدث السعودية اليوم بأن إسرائيل قد عملت على توسيع نطاق نشاطها داخل الأراضي السورية، مما أدى إلى تقليص الوجود الإيراني هناك. المصادر الإيرانية أعربت عن مخاوفها من تهديدات محتملة ضد مسؤولين وناشطين إيرانيين بارزين، مما أسفر عن نقل العديد منهم إلى مواقع أكثر أمانًا داخل سوريا، بما في ذلك الإقامة في فنادق مدنية كفندق "إيليا" في دمشق.

تشير التقارير إلى أن إيران لم تكتفِ بتحريك ناشطيها ولكنها أيضًا قامت بتنظيم رحلات جوية من دمشق إلى طهران في نهاية ديسمبر 2023، نقلت على متنها آلاف من أفراد عائلات الناشطين وكبار الأعضاء في فيلق القدس الإيراني العاملين في سوريا. هذه الخطوة تأتي في أعقاب مقتل ما لا يقل عن ستة عناصر من الحرس الثوري الإيراني في هجمات نُسبت إلى القوات الإسرائيلية منذ ديسمبر 2023.

وتضمنت الهجمات المنسوبة إلى إسرائيل اغتيال رضا موسوي، قائد الحرس الثوري في سوريا، في هجوم بجنوب دمشق خلال الشهر ذاته. موسوي كان يشرف على نقل شحنات الأسلحة من طهران إلى الميليشيات الشيعية في سوريا، ومن ثم إلى لبنان، مما يوضح نية إسرائيل في استهداف وتقويض سلسلة التوريد الإيرانية وقادتها. في أعقاب هذه الهجمات، أعلنت طهران أن "النظام الصهيوني الهمجي سيدفع ثمن هذه الجريمة"، مما ينذر بتصعيد محتمل في التوترات الإقليمية.