جريمة بشعة بوضح النهار بالرملة: مقتل امرأة عربية قرب روضة أطفال وإصابة أطفالها

قد يعجبك أيضًا -

حادثة عنف خطيرة في الرملة: قُتلت وفاء أبو غانم، 26 عامًا، صباح اليوم (الأربعاء)، وأصيب طفلان - شقيقتها البالغة من العمر 14 عامًا وابنها البالغ من العمر 4 سنوات - بجروح متوسطة. أُطلق النار على الثلاثة من سيارة مارة، ووقع الحادث نفسه بجوار حضانة أطفال، بنفس الوقت الذي وصل فيه الأهالي مع أطفالهم. يُذكر أنه منذ بداية العام، قُتلت 29 امرأة في إسرائيل، معظمهن على يد أحد أفراد الأسرة. لاحقًا، اعتقلت الشرطة ثلاثة من أفراد عائلة القتيلة للاشتباه بتورطهم في الجريمة.

وقع الحادث بعد الساعة الثامنة صباحًا بقليل. أُطلقت عدة أعيرة نارية نحو سيارة في شارع بمدينة الرملة. نتيجة لإطلاق النار، أُعلنت وفاة امرأة في الثلاثين من عمرها في المكان؛ وأُصيب طفلاها اللذان كانا في السيارة بجروح في الأطراف ونُقلا بحالة متوسطة إلى مستشفى شمير-أساف هروفيه. كما ذُكر، وقع الحادث بجوار دار حضانة للأطفال أثناء وصول الأهالي مع أطفالهم الرضّع والذين أصيبوا بحالة من الهلع.

وفقًا لتقرير نجمة داوود الحمراء، وُجد الثلاثة بجروح طعن في أجسادهم. الأم وُجدت فاقدة للوعي، ورغم جهود المسعفين تم إعلان وفاتها في المكان. أطفالها تلقوا علاجًا طبيًا أوليًا في الميدان ونُقلوا بسيارات العلاج المكثف إلى مستشفى شمير-أساف هروفيه. يُشار إلى أنه قبل نحو عام وُضعت عبوة ناسفة في مركبة الضحية، كما وقع حادث آخر عندما تعرضت للطعن من قبل زوجات إخوتها وُقدمت ضدهن لائحة اتهام. كما تبيّن أن الشرطة قامت بتقييم للوضع في أعقاب تهديدات على الشبكة، لكنها في النهاية رفضت تقديم المساعدة أو المأوى للمرأة.

قال المسعف في نجمة داود الحمراء دان بن يشاي: "عندما وصلنا رأينا المرأة فاقدة للوعي، بلا نبض وبدون تنفس. أجرينا فحوصات طبية، لكن إصابتها كانت حرجة واضطررنا لإعلان وفاتها في المكان. في الوقت نفسه قدمنا العلاج الطبي للفتاة والطفل اللذين أُصيبا بجروح متوسطة، ونقلناهما إلى المستشفى مع الاستمرار في تقديم العلاج الطبي."

يشار إلى أن هذه ثاني جريمة قتل في المجتمع العربي خلال ساعات قليلة. حيث أعلن في وقت سابق من صباح اليوم، عن وفاة محمد مريد، شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، طعنًا في حيفا. وقد فتحت الشرطة تحقيقًا في جريمة القتل. وقبل أقل من أسبوعين، فُتح تحقيق في جريمة قتل شابة تبلغ من العمر 20 عامًا، عُثر عليها ميتة في منطقة مفتوحة قرب رهط، ويُشتبه في أن سبب الجريمة شجار عائلي.