العاهل الأردني يؤكد رفضه المطلق لأي ضم للضفة الغربية من قبل إسرائيل

خلال زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، أعرب الملك عبد الله الثاني ملك الأردن يوم الأحد عن "رفضه المطلق لأي محاولة إسرائيلية تهدف إلى ضم الضفة الغربية"، وذلك وفقاً لبيان صادر عن الديوان الملكي.

يأتي هذا التصريح في وقت أشار فيه العديد من المسؤولين الإسرائيليين مؤخرًا إلى إمكانية ضم أجزاء واسعة من الضفة ردًا على قرار عدة دول غربية الاعتراف بدولة فلسطين هذا الشهر.

ندد العاهل الهاشمي بشدة بأي إجراء يهدف إلى "إجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم". كما رفض أي مشروع يهدف إلى فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة أو إلى دفع سكانها إلى النزوح.

خلال هذا اللقاء، شارك الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان موقف الملك عبد الله الثاني. وقد أعرب الزعيمان عن معارضتهما المشتركة للمشاريع الإسرائيلية المتعلقة بـ"توسيع المستوطنات في الضفة الغربية". كما نددا بخطط تهدف إلى "إبقاء الجيش الإسرائيلي في غزة وتوسيع السيطرة العسكرية الإسرائيلية على القطاع".

في وقت سابق من الأسبوع، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد حذرت من أن ضم الضفة الغربية سيشكل "خطاً أحمر"، مشددة على مخاطر التصعيد في المنطقة. ويبرز هذا الموقف المشترك تصاعد التوترات الدبلوماسية في الشرق الأوسط، قبل أيام قليلة من انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث ستكون القضية الفلسطينية في صميم النقاشات.