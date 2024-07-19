مستشار الأمن القومي الأميركي: "لن نهدأ حتى تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة وصفقة الرهائن"

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جيك سوليفان في منتدى أسبن الأمني، اليوم الجمعة، إن"محور لقاء نتنياهو وبايدن في واشنطن هو المفاوضات، نحن بحاجة إلى العمل على تفاصيل معينة فيما يتعلق بوجود الجيش الإسرائيلي والمساعدات الإنسانية والهدف طويل المدى لغزة".

وتابع "توقعاتنا هي أن الخطاب الحالي لن يبدو مثل خطاب عام 2015، ولكن كما ينبغي أن يظهر اليوم في ظل الظروف الحالية، كيف تنسق إسرائيل والولايات المتحدة معًا فيما يتعلق بالتحديات الإقليمية، وكيف نعتزم العمل من أجل وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق. صفقة الرهائن".

وأكد على أنه "فيما يتعلق بخطاب نتنياهو، الأربعاء الوشيك، كان لدينا رون ديرمر وتساحي هنغبي في المدينة الأسبوع الماضي. لقد قدموا لنا مقدمة واسعة عما سيقوله رئيس الوزراء في الخطاب، فهي وصفة لتعزيز بعض القيم التي لا تتعارض مع السياسة الأمريكية، لكنهم سيعملون على الخطاب حتى النهاية، أجد ذلك صعبا أعتقد أننا سنرى نسخة من الخطاب، لكني أتوقع أن يخبر رئيس الوزراء الرئيس بايدن بشكل عام"