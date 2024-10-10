المواطن الإسرائيلي الذي اعتقل في لبنان - تم ترحيله إلى الولايات المتحدة

تم ترحيل المواطن الإسرائيلي يهوشاع تارتكوفسكي، الذي اعتقل في بيروت، اليوم (الخميس) من لبنان، ونقله إلى الولايات المتحدة.

ويشار إلى أن صحيفة الأخبار اللبنانية، أفادت أمس، أن تارتكوفسكي دخل مع وفد من الصحافيين باستخدام جواز سفر بريطاني كان يحمله، وبعد تفتيشه عثر على جواز سفر إسرائيلي يحمل صورته، تحت الاسم "يهوشاع تارتكوفسكي" من مواليد عام 1982 في الولايات المتحدة الأمريكية.

ورد مسؤول إسرائيلي رسمي: "القضية معروفة لدى الجهات المعنية ويتم التعامل معها من قبل الجهات المختصة. وللأسف، هذه ليست المرة الأولى التي يدخل فيها مواطنون إسرائيليون إلى أراضي دول عدو، رغم أن ذلك محظور بموجب القانون، ويشكل خطرا واضحا على أمنهم".