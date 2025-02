"اقتلع أظافر الأطفال وأشعل الثورة السورية"|| من هو عاطف نجيب ابن خالة الأسد والذي اعتقل بعملية نوعية؟

أثار اعتقال مديرية الأمن العام، في محافظة اللاذقية، الجمعة، لعاطف نجيب ابن خالة الرئيس المخلوع بشار الأسد، ورئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا حتى مارس /آذار 2011، حيث جرى ذلك في عملية نوعية جرت بالتعاون مع القوى العسكرية. وأظهرت صورا لنجيب وهو يرتدي قبعة سوداء على رأسه ويتم إدخاله في سيارة أمن، حيث سيتم تسليمه الى الجهات المعنية حتى تتم محاكمته.

إذن من هو عاطف نجيب الذي اثار نبأ اعتقاله مواقع التواصل الاجتماعية؟

عاطف نجيب أو عاطف حاج نجيب، من مواليد مدينة جبلة، التابعة لمحافظة اللاذقية، عام 1960، تربطه مع بشار الأسد علاقة سلطة وقرابة، الأولى، أنه كان ضابطاً برتبة عميد في الأمن السياسي، والثانية أنه ابن خالته الوحيدة فاطمة مخلوف، شقيقة أنيسة مخلوف والد الرئيس المخلوع بشار الأسد.

والده هو نجيب حاج نجيب، صاحب محطة وقود في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية، ولديه أخوين واختين،: نورما، ريم، وعمار، فيما لم يعرف أخاه الثاني.

