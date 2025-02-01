"اقتلع أظافر الأطفال وأشعل الثورة السورية"|| من هو عاطف نجيب ابن خالة الأسد والذي اعتقل بعملية نوعية؟

أثار اعتقال مديرية الأمن العام، في محافظة اللاذقية، الجمعة، لعاطف نجيب ابن خالة الرئيس المخلوع بشار الأسد، ورئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا حتى مارس /آذار 2011، حيث جرى ذلك في عملية نوعية جرت بالتعاون مع القوى العسكرية. وأظهرت صورا لنجيب وهو يرتدي قبعة سوداء على رأسه ويتم إدخاله في سيارة أمن، حيث سيتم تسليمه الى الجهات المعنية حتى تتم محاكمته.

إذن من هو عاطف نجيب الذي اثار نبأ اعتقاله مواقع التواصل الاجتماعية؟

عاطف نجيب أو عاطف حاج نجيب، من مواليد مدينة جبلة، التابعة لمحافظة اللاذقية، عام 1960، تربطه مع بشار الأسد علاقة سلطة وقرابة، الأولى، أنه كان ضابطاً برتبة عميد في الأمن السياسي، والثانية أنه ابن خالته الوحيدة فاطمة مخلوف، شقيقة أنيسة مخلوف والد الرئيس المخلوع بشار الأسد.

والده هو نجيب حاج نجيب، صاحب محطة وقود في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية، ولديه أخوين واختين،: نورما، ريم، وعمار، فيما لم يعرف أخاه الثاني.

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"متورط بإشعال الثورة السورية بسبب جبروته واقتلاعه أظافر الأطفال"

ونجيب متورط بتعذيب أطفال درعا جنوب البلاد، عام 2011، ما أدى الى اندلاع شرارة الثورة السورية التي استمرت 14 عاماً. ومن الجرائم الكبيرة التي يتهم عاطف نجيب بارتكابها اقتلاع أظافر الأطفال بداية الثورة السورية، وهو ما تسبب أصلاً بتفجر الأوضاع.

وينقل أن عاطف نجيب استخدم عاطف نجيب آنذاك عبارة "أنا الله في درعا" للتعبير عن جبروته والإشارة إلى قبضته الأمنية على حوران، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات تطالب بمحاسبته، ومن ثم ارتفع سقف المطالب آنذاك إلى إسقاط النظام، وعمت المظاهرات معظم المحافظات السورية، وفق وسائل إعلام سورية.

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وأثار نبأ اعتقاله قضية الطفل حمزة الخطيب والذي ذكره الشرع في كلمته، حيث شدد ناشطون على أنه قاتل الطفل ذا الـ13 عاما والذي قضى تحت التعذيب بفرع الأمن السياسي في درعا عام 2011. ويعتبر الخطيب أحد أبرز أيقونات الثورة السورية، بعد أن قتل على يد النظام السوري عام 2011 بسبب خروجه بالمظاهرات، فعاد إلى أهله جثة هامدة غيرت ملامحها آثار التعذيب وفيها 3 رصاصات متفرقة في جسده.

ووفقا للمعلومات لم يقم بشار الأسد في تنحيته آنذاك بل اكتفى بنقله الى ادلب حتى يشغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي بها.

"استغلال وصول للحكم ..واستياء الأسد بسبب افتضاح أمر فساده"

ساعد وصول حافظ الأسد إلى الحكم بعد انقلاب عسكري في عام 1970، وكذلك من نفوذ شقيق زوجته محمد مخلوف ، الذي صار مستشاراً مالياً للأسد الأب، عاطف نجيب وعائلته ببناء إمبراطورية تجارية ازدهرت بإدارة ابنه رامي، وفق وسائل إعلام سورية. وبحسب وسائل الإعلام، حاول نجيب أن يزيد ويعزز إمبراطورية مالية على خطى صهره مخلوف، لكن انتهى الأمر به في السجن لعدة أشهر، بعدما صار مصدر إزعاج للأسد الأب، بسبب افتضاح أمر فساده وفشله.

استلم عاطف العديد من المناصب في الأمن السياسي، إذ كان في الأمن السياسي بطرطوس في الفترة بين 2002 و2004، ومن ثم نائباً لرئيس الأمن السياسي في دمشق، وصولاً إلى منصب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا حتى عام 2011.

بدأ نجيب في درعا بناء إمبراطوريته المالية من خلال فرض الإتاوات على رجال أعمال حوران وتجارها وعائلاتها، وبنى شبكة من القنوات المالية القائمة على إرهاب الناس والتقارير الأمنية، وتحكم في دخول وخروج البضائع، ومن هم التجار الذين يسمح لهم بالعمل، كما تحكم بمصادر المياه التي تعد شرياناً أساسياً في حوران، والتي تعتمد اعتماداً أساسياً على الزراعة.وقد عُرف نجيب بابتزاز التجار ورجال الأعمال منذ أن كان ضابطاً صغيراً في العاصمة دمشق، أي في تسعينات القرن الماضي. في عام 1995.

موجود في لائحة العقوبات الدولية

على صعيد دولي، أدرجت الولايات المتحدة عاطف نجيب على لوائح العقوبات في 29 أبريل /نيسان 2011، وتبعها الاتحاد الأوروبي في التاسع من مايو/أيار من العام ذاته. وبعد الأشهر الأولى من الثورة السورية غاب نجيب عن الساحة تدريجياً الى أن اختفى ذكره، ولكن تصدر اسمه مجدداً اليوم بعد انتشار خبر اعتقاله.