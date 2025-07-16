تحقيق صحافي: كيف اخترقت إيران نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي خلال الحرب

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تقرير جديد نشره هذا الصباح (الأربعاء) في "وول ستريت جورنال" يشير إلى أن إيران نجحت، خلال الحرب بين إسرائيل وايران، في اختراق منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية بنسبة كبيرة. ففي حين أنه في النصف الأول من القتال نجح 8% من الصواريخ الإيرانية في تجاوز طبقات الدفاع، فإن هذه النسبة قفزت إلى 16% في النصف الثاني.

وفقًا للتقرير، اتبعت طهران نهج التجربة والخطأ: أطلقت صواريخ من مواقع مختلفة في جميع أنحاء إيران، وغيّرت توقيت الهجمات، ووزّعت الأهداف الجغرافية، مما أجبر إسرائيل على نشر دفاعاتها على نطاق أوسع. وبهذه الطريقة، تمكنت تدريجيًا من تحديد نقاط الضعف - وتعديل أساليب الهجوم وفقًا لذلك.

ومن الوسائل الأخرى المستخدمة ضد إسرائيل صواريخ فاتح الأسرع من الصوت - التي تحلق بسرعة تفوق سرعة الصوت بعشر مرات، ومجهزة برأس حربي قابل للفصل، وقادرة على القيام بمناورات خفية أثناء هبوطها في الغلاف الجوي. فقط الأنظمة الأكثر تطورًا - حيتس 3 ومقلاع داود - قادرة على الرد على مثل هذا التهديد.

وقدر الخبراء أنه مع تقدم القتال وزيادة العبء على أنظمة الاعتراض، اضطرت إسرائيل إلى تطبيق اعتبارات اقتصادية وعملياتية - واعتراض التهديدات ذات الأهمية الخاصة فقط.

مع انتهاء القتال، أعلنت كل من إسرائيل وإيران نيتهما إجراء دراسة معمقة لأداء أنظمتهما الدفاعية والهجومية. وصرح البروفيسور يهوشوع كاليسكي من معهد دراسات الأمن القومي (INSS) لصحيفة وول ستريت جورنال: "نحن في مرحلة تعلّم. إنهم يُحسّنون هجماتهم، ونحن نُحسّن دفاعاتهم".