داخل سيارة مشتعلة في غابة: العثور على جثامين رجلين قرب كفر قاسم

تم العثور الليلة (بين السبت والأحد) على جثامين رجلين بدون علامات حياة داخل سيارة محروقة في منطقة زراعية بين كفر برا وكفر قاسم. الشرطة فتحت تحقيقًا في ملابسات الحادث، ونقلت الأدلة إلى معهد الطب الشرعي لاستكمال عملية التعرف على الهوية.

Mada spokeman

في الساعة 23:16 تم استلام بلاغ في مركز الطوارئ 101 التابع لنجمة داود الحمراء في منطقة يركون عن سيارة اشتعلت فيها النيران. عثر ضباط مركز شرطة قاسم على السيارة محترقة وبداخلها، حسب الشبهات، عظام بشرية. تم إعلان وفاة الشخصين في المكان. المسعفان رونالد كيكوف وكرميل شفيرا من نجمة داود الحمراء قالا: "وصلنا إلى المنطقة الزراعية ورأينا سيارة خاصة تشتعل فيها النيران. بعد جهود إخماد مكثفة، تم العثور على شخصين مصابين داخل السيارة، وبعد الفحوصات الطبية وللأسف لم يكن أمامنا سوى إعلان وفاتهما".