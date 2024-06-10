بلينكن: رسالتي لكل من يهمه التخفيف من معاناة الفلسطينيين الضغط على حماس لتوافق على الصفقة

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للصحفيين في مطار القاهرة بعد ظهر اليوم الإثنين إن الرئيس بايدن طرح مقترحا للمفاوضات كان قريباً جداً مما طلبته حماس". وأضاف: "العديد من الدول أيدت الاقتراح الذي صاغته إسرائيل. التأخير الوحيد هو حماس. ولهذا السبب رسالتي إلى كل من يريد التخفيف من معاناة الفلسطينيين، الضغط على حماس لتقول نعم".

واستطرد وزير الخارجية: "إذا كنتم تريدون أن يغادر الرهائن بأمان، فاضغطوا على حماس لتقول نعم. وإذا نجحنا في التوصل إلى وقف إطلاق النار، فإنه سيمهد الطريق أيضا لتحقيق السلام الدائم في غزة. ومن الأهمية بمكان أن نواصل العمل على الخطط لليوم التالي.

وفي معرض رده على الأسئلة قال بلينكن: "عندما يتعلق الأمر بإعادة البناء، تحتاج الإدارة في غزة إلى خطة لليوم التالي. ومن هنا نواصل طريقنا إلى إسرائيل والأردن ثم قطر. وطوال هذه العملية، كانت مصر جزءًا مهمًا من المفاوضات وتقديم المساعدات للفلسطينيين.

MAHMUD HAMS / AFP

وأضاف: "في الأردن، سنركز على المساعدات الإنسانية، سواء بصفقة أو بغير صفقة فمن الأهمية بمكان أن نحصل على المساعدات للفلسطينيين.

أعتقد أن هذه لحظة حرجة، فنحن نرى الفرصة للتوصل إلى حل دائم. أعلم أن هناك من يتشائم بشأن الفرص وهذا أمر مفهوم.

وأعتقد، وهذه هي زيارتي الثامنة للمنطقة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، أن هناك الكثير ممن يريدون ويؤمنون بمستقبل يستطيع فيه الإسرائيليون والفلسطينيون العيش بسلام.

IDF Spokesperson's Unit

ومن جانبنا، سنواصل جهودنا. أولا، إخراج الرهائن وتعزيز جهود السلام.

وردا على السؤال التالي: "هل أنت قلق من أن نتنياهو ليس لديه خطة لليوم التالي؟" أجاب بلينكن: "إذا حصلنا على رد إيجابي فيما يتعلق بوقف إطلاق النار (من حماس)، فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى زيادة إلحاح الخطة لليوم التالي.

وفي غياب خطة، ستكون هناك 3 سيناريوهات إما سيتعين على إسرائيل أن تبقى في غزة، وهو ما قالوا إنهم لا يريدون القيام به. وإما أن تبقى حماس في السلطة. والخيار الثالث هو الفراغ الذي سيتولد لاحقا مما سيخلق الفوضى وستحاول مجموعات أخرى الاستيلاء على السلطة".

IDF Spokesperson

يبدأ وزير الخارجية الأميركي بلينكن، اليوم الاثنين، جولته الثامنة في الشرق الأوسط، منذ بدء الصراع في السابع من أكتوبر، بحثا عن اتفاق لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن.