مسؤول أمريكي كبير لـi24NEWS: "واشنطن وطهران أحرزتا تقدما جيدا جدا في محادثات الملف النووي في روما"

قال مسؤول كبير في إدارة ترامب لـ i24NEWS إن "المحادثات - التي شملت مناقشات مباشرة وغير مباشرة - أحرزت تقدما كبيرا. وقال إن الأطراف اتفقت على الاجتماع مرة أخرى الأسبوع المقبل"، وشكر الشركاء العمانيين على مساعدتهم في الوساطة والحكومة الإيطالية على كرم ضيافتها.

وفي السياق يضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل التوصل إلى اتفاق جديد بسرعة، لكن الخبراء يحذرون من أنه بدون مراقبة دقيقة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن مثل هذا الاتفاق سيكون غير صالح. وبحسب التقارير، تواصل طهران منع وصول المفتشين ولا تكشف عن حجم برنامجها النووي.

وحذر معهد العلوم والأمن الدولي من أنه في غياب قاعدة أساسية من المواد النووية التي تمتلكها إيران حاليا، فسيكون من المستحيل تقريبا ضمان امتثالها للقيود المستقبلية. وبحسب مصادر أميركية، فقد أُعطي ترامب مهلة شهرين للتوصل إلى اتفاق، لكن الطريق إلى اتفاق آمن ومنضبط لا يزال طويلاً.