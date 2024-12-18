لأول مرة: أدلة على أن الولايات المتحدة كانت على علم بالبرنامج النووي الإسرائيلي

كشف أرشيف الأمن القومي الأمريكي، الليلة الماضية (الثلاثاء)، عن سلسلة من الوثائق تعود إلى الستينيات والسبعينيات، تتعلق بالنووي الإسرائيلي والسلوك الأمريكي حول هذا الموضوع ، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن وثائق مكتوبة عن حقيقة أن الولايات المتحدة تعلم أن إسرائيل تنتج أسلحة في المفاعل النووي في ديمونة.

ومن ثم، فإن التقرير الاستخباراتي الصادر في ديسمبر/كانون الأول 1960 هو التقرير الأمريكي الأول والوحيد المعروف حتى الآن والذي ينص بشكل لا لبس فيه على أن المشروع النووي الإسرائيلي في ديمونة مرتبط بتطوير الأسلحة.

وكشفت الوثائق أيضًا أن عدة مصادر إسرائيلية أبلغت السفارة الأمريكية في فبراير 1967 أن إسرائيل "لديها أو على وشك الانتهاء" من مصنع معالجة في ديمونة، وأن "المفاعل في ديمونة كان يعمل بكامل طاقته". وكان أمام إسرائيل "6 إلى 8 أسابيع" قبل أن تتمكن من صنع القنبلة.

ورغم أن ذراع الاستخبارات التابع لوزارة الخارجية لم يتمكن من إثبات أو دحض هذه المزاعم في ذلك الوقت، فقد صنف بعضها على أنها "معقولة"، وحث فريق المراجعة التالي في أبريل/نيسان 1967 على التحقيق فيها.

كما تم اليوم نشر عدد من الوثائق من السبعينيات، التي توضح كيف غيرت حكومة الولايات المتحدة وتكيفت مع سلوكها حول حقيقة أن إسرائيل بدأت في إنتاج أسلحة نووية.

في أوائل عام 1978، بعد أن نشرت وكالة المخابرات المركزية بالخطأ تقديراً استخباراتياً يؤكد أن إسرائيل أنتجت أسلحة نووية، سأل السفير السوفييتي أناتولي دوبرينين عما إذا كان صحيحاً أن إسرائيل تمتلك مثل هذا السلاح. وفي رده، أكد وزير الخارجية الأمريكية سايروس فانس لدوبرينين أن الولايات المتحدة "تصدق تأكيدات إسرائيل بأنها لا تمتلك أسلحة نووية، وأنها لن تكون أول من أدخل مثل هذا السلاح في الشرق الأوسط".

وتشير وثيقة أخرى من أوائل عام 1978 - تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول مخاطر الانتشار النووي التي تشكلها مختلف البلدان - إلى سبب تخلي الولايات المتحدة عن الضغط على إسرائيل للتوقيع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية: " إن الأولوية القصوى للولايات المتحدة في إيجاد تسوية سلمية في المنطقة أمر بالغ الأهمية، وتعرقل السعي الفعال لمنع الانتشار النووي في إسرائيل".

منذ أوائل الستينيات وحتى السبعينيات، تغير نهج الحكومة الأمريكية تجاه برنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي بشكل ملحوظ. خلال الستينيات، كان الأمريكيون يخشون أن تستخدم إسرائيل مفاعلها النووي في ديمونة لإنتاج البلوتونيوم لصنع قنبلة نووية في عام 1969، وتشير الوثائق إلى وجود صفقة سرية ثنائية بين الرئيس ريتشارد نيكسون ورئيسة الحكومة الإسرائيلية جولدا مئير، والذي بموجبه البيت الأبيض "تعايش" مع وضع الأسلحة النووية غير المعلن لإسرائيل.