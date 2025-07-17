إسرائيل : اتهام معلمة عربية من النقب بتنفيذ "مهام أمنية" لصالح إيران

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قضية تجسس أخرى: أعتقلت الشرطة الإسرائيلية اليوم معلمة عربية من إحدى القرى في النقب جنوب إسرائيل، للاشتباه بتنفيذها "مهام أمنية" لصالح الإيرانيين. ووُجّهت ضدها لائحة اتهام اليوم (الخميس) في محكمة بئر السبع المركزية.

طُلب من المشتبه بها، وهي أم حامل لخمسة أطفال، من بين أمور أخرى تحويل أموال داخل الضفة الغربية عن طريق صراف مخضرم يحمل أسلحة - وهي مهام نفذتها بالفعل. ومن المهام الأخرى التي طُلب منها - ولم تُنفّذ - وضع كاميرات على الطريق المؤدي إلى قاعدة نيفاتيم الجوية العسكرية.

وفي إطار عملية مشتركة للشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، تم اعتقال المتهمة (33 عاماً) الشهر الماضي للاشتباه بارتكابها مخالفات أمنية خطيرة والتواصل مع عناصر الاستخبارات الإيرانية وتنفيذ مهام تحت إشرافهم.

خلال استجوابها، قالت المتهمة: "أخطأتُ، لكنني لم أقصد المساس بأمن الدولة. عائلتي بأكملها تعمل في قوى الأمن. أنا أدافع عن الدولة. أردتُ جمع الأموال للتبرعات، لا لنفسي. لقد ائتمنوني على المال في عدد من النقاط".

كما سُئلت خلال استجوابها عن علاقتها بمسؤول في منظمة مسلحة في غزة: "كنتُ على اتصال بزوجين من غزة، وطلبا مني المساعدة في جمع التبرعات لأطفال غزة".

كشف تحقيق أجرته وحدة استخبارات المنطقة الجنوبية وجهاز الأمن العام (الشاباك) معها أن المعلمة العربية كانت على اتصال خلال العام الماضي بعناصر من المخابرات الإيرانية، ونفذت مهام أمنية مختلفة لصالحهم، مع علمها بأنها تُدار من قبل إيران. وللحفاظ على التواصل مع هذه العناصر، استخدمت هاتفًا مخصصًا، ومن خلاله كانت تتواصل معهم وتتلقى المهام.

في غضون ذلك، طُلب منها أيضًا تنفيذ مهام خلال العملية العسكرية الإسرائيلية الايرانية، بما في ذلك جمع معلومات استخباراتية عن قاعدة نيفاتيم الجوية عبر تصوير مرايا الطائرات المقاتلة. وقد استلمت ثمن هذه المهام نقدًا.

في نهاية التحقيق، قدّمت المحامية هيلا درايم-يائير، من مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية، لائحة اتهام ضد المشتبه بها، تتهمها فيها بالتواصل مع عميل أجنبي ونقل معلومات للعدو.

وجاء في رد المعلمة: "لقد أخطأت، لكنني لم أقصد المساس بأمن الدولة. عائلتي بأكملها تخدم في قوات الأمن. أنا مع أمن الدولة. أردت جمع الأموال للتبرعات، وليس لنفسي. لقد أخفوا الأموال في أماكن مختلفة". خلال استجوابها، سُئلت أيضًا عن علاقتها بشخصية في منظمة مسلحة في غزة: "كنت على اتصال بزوجين من غزة، وطلبا مني المساعدة في جمع التبرعات لأطفال غزة".