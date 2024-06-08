الأمم المتحدة تطالب جماعة الحوثي في اليمن بالإفراج عن موظفيها المختطفين

طالبت الأمم المتحدة جماعة الحوثيين في اليمن بالإفراج "غير المشروط" عن عدد من موظفيها المختطفين، بعد احتجاز هذه المجموعة المدعومة من إيران عشرات العاملين في منظمات دولية.

وقال ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لصحافيين في نيويورك، "يمكنني أن أؤكد لكم أن سلطات الحوثيين أوقفت 11 موظفا محليا يعملون في اليمن"، لافتا إلى أن المنظمة طالبت الحوثيين بـ"توضيحات"، وأضاف "نحن نستطلع كل القنوات الممكنة للتوصل إلى إفراج غير مشروط عن جميع هؤلاء الأشخاص في أسرع وقت".

ووفقاً لبيان صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية، فإن زوج موظفة في إحدى منظمات المجتمع المدني وولديها هم من بين المحتجزين.

وأكد مصدر دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه، أن أكثر من عشرة عاملين إغاثيين بينهم موظفون في الأمم المتحدة، احتجزوا الخميس، فيما لم يصدر تعليق فوري من الحوثي.

بدوره، تحدث وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني عبر منصة أكس عن "تصعيد غير مسبوق وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية".