الأمم المتحدة تطالب جماعة الحوثي في اليمن بالإفراج عن موظفيها المختطفين

ووفقاً لبيان صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية، فإن زوج موظفة في إحدى منظمات المجتمع المدني وولديها هم من بين المحتجزين.

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
 ■ 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث يوم الثلاثاء 23 يناير 2024 في مقر الأمم المتحدة
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث يوم الثلاثاء 23 يناير 2024 في مقر الأمم المتحدةAP Photo/Peter K. Afriyie

طالبت الأمم المتحدة جماعة الحوثيين في اليمن بالإفراج "غير المشروط" عن عدد من موظفيها المختطفين، بعد احتجاز هذه المجموعة المدعومة من إيران عشرات العاملين في منظمات دولية.

Video poster

وقال ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لصحافيين في نيويورك، "يمكنني أن أؤكد لكم أن سلطات الحوثيين أوقفت 11 موظفا محليا يعملون في اليمن"، لافتا إلى أن المنظمة طالبت الحوثيين بـ"توضيحات"، وأضاف "نحن نستطلع كل القنوات الممكنة للتوصل إلى إفراج غير مشروط عن جميع هؤلاء الأشخاص في أسرع وقت".

ووفقاً لبيان صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية، فإن زوج موظفة في إحدى منظمات المجتمع المدني وولديها هم من بين المحتجزين.

وأكد مصدر دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه، أن أكثر من عشرة عاملين إغاثيين بينهم موظفون في الأمم المتحدة، احتجزوا الخميس، فيما لم يصدر تعليق فوري من الحوثي.

بدوره، تحدث وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني عبر منصة أكس عن "تصعيد غير مسبوق وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية".

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات