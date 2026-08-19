أقلعت وزيرة المواصلات ميري ريغيف اليوم (الأربعاء) إلى المغرب، على متن الرحلة الأولى لشركة "أركيع" عبر الخط المباشر المُتجدد إلى مراكش، وذلك بعد ثلاث سنوات توقفت خلالها الرحلات المباشرة بين إسرائيل والمغرب.

حسب مكتب الوزيرة، ريجيف سافرت مع مدير عام وزارة المواصلات موشيه بن زكين، مدير هيئة النقل العام عِيدان موعاليم ومستشارة الوزيرة رعوت، رغم أن المكتب يقول إن الحديث يدور عن رحلة خاصة. من المتوقع أن تستمر الرحلة حتى يوم الاثنين، 24 أغسطس، أي عطلة تدوم تقريباً أسبوعاً. هذه هي الرحلة الثالثة لريجيف إلى المغرب خلال ولايتها الحالية.

تأتي الزيارة في نفس اليوم الذي زار فيه رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطار بن غوريون، وتجوّل في برج المراقبة والتقى بعمال الميناء والمسافرين. كما شاركت في الزيارة ريغيف، إلى جانب مدير عام وزارة المواصلات موشيه بن زاكين وكبار مسؤولي سلطة المطارات.

خلال الزيارة تم عرض لنتنياهو النشاط التشغيلي والعملياتي لمطار بن غوريون، إلى جانب عمل آلاف الموظفين الذين يعملون للحفاظ على استمرارية العمل والخدمة للمسافرين خلال موسم الصيف.

في بيان صادر عن المتحدث باسم الوزيرة، أُفيد بأن استئناف الرحلات المباشرة إلى مراكش يرمز إلى خطوة إضافية في العودة إلى الحياة الطبيعية وفي تعزيز العلاقات بين إسرائيل والمغرب في إطار اتفاقيات أبراهام.