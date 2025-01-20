إصابة مستوطنين بصورة خطيرة وحرجة جراء نيران شرطي إسرائيليين خلال أعمال شعب في قرى فلسطينية

أصيب شخصان أحدهم بجروح خطيرة برصاص شرطي خلال أعمال شغب مساء اليوم (الاثنين) في قريتي فندق وغانسبوت الفلسطينيتين في الضفة الغربية. وقام الجرحى برش رذاذ الفلفل على الشرطي الذي أطلق النار ردا على التحذير لكنه أصابهم. وأضرم المستوطنون النار في مبان وممتلكات في قرى فلسطينية للمرة الثانية خلال يوم واحد، وذلك بعد الإفراج عن المختطفات في إطار عقب صفقة المختطفين. كما قال مصدر أمني إنه يجري التحقيق في حادث إطلاق نار في حفاد جلعاد، مما أدى إلى إصابة رجلين بجروح خطيرة.

وقال متحدث باسم هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية: "في الساعة الأخيرة، عمل رجال الإطفاء في محطة شومرون الإقليمية في عدة مواقع إشتعال حرائق في منطقة قرية فندق والطريق السريع 55. انقسم رجال الإطفاء إلى عدة مناطق عمل ، وهي تحت حراسة القوات الأمنية".

تم إغلاق ثلاثة تقاطعات على الأقل في الضفة الغربية مساء اليوم في إطار الاحتجاجات ضد إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين. هذا إلى جانب عشرات الحواجز والثغرات والمحاور التي تحرسها قوات الجيش الإسرائيلي حول القرى والمدن الفلسطينية في إطار تعزيز الشعور بالأمن في المنطقة.

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كما ذكرنا، أضرم المستوطنون، الليلة الماضية، النار في عدد من مركبات ومنازل وممتلكات الفلسطينيين في غانسبوت بمنطقة نابلس وسنجل وعين سينايا في منطقة رام الله. تم وضع علامة على قرية سنجل بين المجموعات في التلال تمهيدا لإطلاق سراح أحد المعتقلين في القرية.