وزير الأمن الإسرائيلي يؤكد مهاجمة أكبر منشأة بتروكيميائية في إيران

أكد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي هاجم اليوم (الإثنين) أكبر منشأة بتروكيميائية في إيران. وأضاف كاتس في بيانه أن المنشأة أصبحت الآن خارج الخدمة، وتنضم بذلك إلى منشأة أخرى في المنطقة نفسها التي تعرضت لهجوم مؤخراً. وتتحمل هاتان المنشأتان معاً مسؤولية حوالي 85% من صادرات إيران البتروكيميائية - والآن كما ذُكر، أصبحتا غير فعالتين.

هذه ضربة اقتصادية قاسية بحجم عشرات مليارات الدولارات للنظام الإيراني. الصناعة البتروكيميائية هي محرك مركزي في تمويل نشاط الحرس الثوري وفي بناء القوة العسكرية لإيران.

https://x.com/i/web/status/2041116461540819279 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وأضاف الوزير كاتس: "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وأنا وجهنا الجيش الإسرائيلي بمواصلة ضرب البنى التحتية الوطنية لنظام الإرهاب الإيراني بكل قوة. سيكتشف النظام أن استمرار العدوان ضد إسرائيل وإطلاق النار الجبان والإجرامي باتجاه مواطني إسرائيل سيؤدي إلى تعميق الضرر الاقتصادي والاستراتيجي الذي يدفعه وإلى انهيار قدراته. أشكر قادة وجنود الجيش الإسرائيلي الأعزاء على نشاطهم وبطولتهم في جميع الجبهات".

وفقًا لتقرير في "وول ستريت גورنال", لدى الولايات المتحدة وإسرائيل قائمة أهداف في إيران تهدف إلى شل اقتصاد البلاد ولضمان أن تعافي النظام من الحرب سيكون طويلًا ومؤلمًا. إسرائيل تنتظر موافقة من واشنطن هذا الأسبوع لبدء مهاجمة منشآت الطاقة في إيران، بحسب مصدر إسرائيلي، مما قد يؤثر على إنتاج واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط والغاز في العالم.

بالتوازي، يحاول وسطاء دفع إيران إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة لكن دون نجاح. ووفقًا لمصادر مطلعة على التفاصيل، رفضت إيران مقترحات لفتح مضيق هرمز مقابل وقف إطلاق نار مؤقت.