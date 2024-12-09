التقييم في إسرائيل: المفتاح للعثور على جثمان الجاسوس إيلي كوهين بسوريا - في يد عائلة الأسد

سقوط نظام الأسد قد يؤدي إلى إغلاق الدائرة التي كانت إسرائيل تنتظرها منذ نحو 60 عاما وهي العثور على جثمان رجل الموساد الجاسوس إيلي كوهين الذي أعدم في دمشق. وكشف المراسل العسكري للقناة العبرية يانون شالوم ييتاح مساء اليوم تفاصيل جديدة عن صراع إعادة جثمانه.

حاليا، يتجدد البحث، مع الافتراض بأن مكان القبر قد تغير عدة مرات، ودُفن في نقاط مختلفة على مر السنين، ربما في محاولة لإفشال الجهود الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك، تقدر مصادر في إسرائيل أن مفتاح العثور عليه هو مع عائلة الأسد أو مع مقربين من عائلة الأسد.

وعلقت نادية كوهين، أرملة إيلي، على النشر، وقالت في مقابلة في النشرة الرئيسية بالقناة العبرية: "نحن ندخل العام الستين الذي دُفن فيه إيلي في سوريا، لقد عشت حياتي وحدي وأعتقد أنه حتى بعد ذلك سأبقى وحيدة."

وتروي عن حديث أجرته مع رئيس الموساد السابق: "كلما حدثت تطورات مع سوريا وكان هناك أمل، ثم بعد ذلك خيبات الأمل. ديدي بارنياع جهزني أنه لن يتم العثور على الجثمان".