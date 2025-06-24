"مقدسية من أصول أرمنية " : فارسين أغابيكيان أول وزيرة خارجية للسلطة الفلسطينية

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آعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تعيين فارسين أوهانس فارتان أغابيكيان وزيرة الخارجية والمغتربين، حتى تصبح أول امرأة فلسطينية تتولى المنصب، جاء هذا بعد إصدارة مرسوم رئاسي عن تعديل الحكومة الفلسطينية التاسعة عشر برئاسة محمد مصطفى، والذي شمل أيضا تعيين أنطون سلامة وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي.

نشأت فارسين أغابيكيان في مدينة القدس وهي من عائلة فلسطينية أصولها أرمنية، وحصلت أغابيكيان على درجة الماجستير من جامعة بيردو بولاية إنديانا الأميركية عام 1983، وواصلت دراستها لتحصل على درجة الدكتوراه في الدراسات الإدارية والسياسات التربوية من جامعة بيتسبرغ عام 1988.

بعد عودتها من الولايات المتحدة، عملت أغابيكيان في جامعة القدس بين عامي 1988 و2008، في عدد المناصب والتي تدرجت بها حتى أصبحت عميدة لكلية المهن الصحية ثم عميدة لكلية الدراسات العليا. كما كان لها نشاط بالعمل المؤسسي والتخطيطي ، حيث شاركت بالدراسات القطاعية في بيت الشرق بالتعاون مع القيادي الفلسطيني الراحل فيصل الحسيني، وعملت في وحدة تطوير الموارد البشرية بالمجلس الصحي الفلسطيني، ومشروع البناء المؤسسي في مكتب الرئيس الفلسطيني.

كُلّفت أغابيكيان في عام 2009، بإدارة مشروع "القدس عاصمة الثقافة العربية" بوصفها مديرة تنفيذية، ثم تولت منصب مديرة البحث والتخطيط في مؤسسة التعاون. وبين عامي 2016 و2018، شغلت منصب المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

عملت فارسين أغابيكيان منذ عام 2021، أستاذة مشاركة في جامعة دار الكلمة في بيت لحم، وتولت منصب نائبة لرئيس الجامعة للشؤون الاستراتيجية، وكانت أيضًا أمينة سر مجلس أمناء الجامعة. كما أدت في 31 مارس/آذار 2024، اليمين القانونية وزيرة دولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة البيرة، وهذا الأسبوع عينت وزيرة الخارجية والمغتربين.

كما أصدرت فارسين أغابيكيان عددًا من الكتب والدراسات والتقارير، من أبرزها: "هجرة المسيحيين من فلسطين"، و"الإصلاح وحقوق المرأة"، و"تحديات التخطيط في القدس"، و"ملحمة البقاء: الفلسطينيون الأرمن والانتداب البريطاني والنكبة"، و"فلسطينية أرمنية".