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على خلفية التطورات الأمنية الأخيرة في سوريا ، قال الإعلامي السوري خيري معراوي إنه " سيحصل مع المسلمين السنة في سوريا مثلما حدث مع مرسي في مصر". لمشاهدة تصريحاته كاملة في الفيديو.

جاءت تصريحات معراوي خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال :" لو أرادت الولايات المتحدة كان يمكنها إلغاء قانون العقوبات بشكل كامل، فهي بالأساس على النظام السوري الثابت" مشيرا الى "مشروع إفشال حكم العرب السنة في سوريا، سيحصل مع المسلمين السنة في سوريا مثلما ما حدث مع محمود مرسي في مصر، سمحوا بانتخابات ديموقراطية في مصر، وبعدها تم العمل على إسقاطه وإحباط نظامه بدون تدخل مباشر عن طريق العرب السنة نفسهم .. أرى مساعي أمريكية لثورة مضادة في سوريا".

رابط الحلقة كاملة: