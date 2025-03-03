"فخورة بإعاقتي، ومعها سأنتصر": منشور إميلي ديماري المختطفة العائدة من غزة

نشرت الناجية من الأسر، إميلي ديماري، تدوينة عبر حسابها على موقع إنستغرام الأحد، أشارت فيها إلى العملية الجراحية المهمة التي خضعت لها بعد بتر إصبعيها.

وكتبت إميلي ديماري: "مرحبًا، أنا دكتور حماس، هذا ما قاله لي طبيب الشفاء الجراحة. لقد مر 17 شهرًا منذ ذلك الحين، والآن جاءت اللحظة التي كنت أنتظرها - الجراحة الحقيقية، في مركز شيبا الطبي. أتذكر نفسي وأنا جالسة في الشفاء يوم 7.10، أنظر إلى نافذة صغيرة كانت هناك، عندما شعرت بيدي مفككة وساقي مصابة بالرصاصة التي أصابت تشوتشا، كلبي الحبيب، أغلى شيء أمتلكته منذ 11 عامًا".

وأضافت: "بسبب الوضع الشديد، لم يكن لدي حتى الوقت للتفكير في الأمر، بعد كل شيء، تم اختطافي إلى غزة مع صديقين عزيزين، قتلوا جاري، وتركت أمي وأخي مع زوجته وبناته ومن يدري ماذا سيحدث لهم". وتابعت :"ثم جاءت هذه اللحظة - وضعوني في غرفة العمليات وجثة أمامي، أرى السماء الزرقاء التي كان ينبغي أن تكون رمادية في يوم مثل هذا. أطلب من الله أن يحميني".

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وأضافت: "ثم استيقظت عندما أخبرني الدكتور حماس أنني لا أملك إصبعين من أصابع يدي، وبقي جرح الساق مفتوحًا بأربع غرز بدلًا من 16. اليوم، بعد 17 شهرًا، حانت لحظة استبدال الشفاء بشيبا والحصول أخيرًا على العلاج المناسب. أنا في سلام مع إصابتي، في سلام حقًا. أعلم أن هناك المزيد من فترة التعافي أمامي، لكن هذه المرة أنا محاط بالعائلة والأصدقاء الذين أحبهم وهذا هو المهم. أنا فخور بإعاقتي، ومعها سأنتصر"