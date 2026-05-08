نتنياهو يدافع عن تعيين رئيس الموساد الجديد: "رئيس الوزراء وحده هو من يقرر بشأن أمن إسرائيل"

قدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، رده على الطعون المُقدّمة إلى المحكمة العليا ضد تعيين الجنرال رومان غوفمان مديرًا جديدًا للموساد، وأكد في حجته على أن "مسؤولية الأمن القومي تقع حصراً على عاتق رئيس الوزراء". وكتب نتنياهو في رده على المحكمة: "مسؤولية أمن الدولة ومواطنيها تقع على عاتق رئيس الوزراء وحده".

كما يُصرّ على أن "التفويض القانوني والديمقراطي لإدارة أمن الدولة قد أوكله الشعب إلى رئيس الوزراء وحده". وكان تعيين رومان غوفمان، السكرتير العسكري السابق لنتنياهو، قد حظي بموافقة ثلاثة أعضاء من لجنة التعيينات العليا قبل أسبوعين. إلا أن رئيس اللجنة، رئيس المحكمة العليا السابق آشر غرونيس، عارض التعيين، بحجة ظهور "انتهاكات للنزاهة" في قضية تتعلق بعملية نفوذ نُفذت مع القاصر أوري إلماكايس.

تعود هذه القضية إلى عام 2022، عندما كان غوفمان قائدًا لفرقة تابعة لجيش الأمن الإسرائيلي في مرتفعات الجولان. وقد اعتُقل الشاب أوري إلماكايس لاحقًا من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك)، ووُضع في الحبس الانفرادي لمدة شهرين، ثم احتُجز لمدة 18 شهرًا قبل إسقاط تهم التجسس الموجهة إليه. كما تعارض المدعية العامة غالي بهاراف ميارا التعيين، بحجة أنه يثير مخاوف قانونية وأخلاقية بالغة. ويتهم مقدمو الالتماس، بمن فيهم أوري إلماكايس والعديد من منظمات الشفافية الحكومية، نتنياهو بتوقيع التعيين دون دراسة متأنية للمخاوف التي أثارها رئيس اللجنة.