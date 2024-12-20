القيادة الوسطى الأميركية: "مقتل زعيم ’داعش’ بضربة جوية دقيقة استهدفته في محافظة دير الزور بسوريا"

ذكرت القيادة الوسطى الأميركية في بيان، مساء اليوم الجمعة، أن قواتها نفَّذت ضربة جوية دقيقة في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري استهدفت عنصرين من تنظيم "داعش" بينهما قيادي في غارة بمحافظة دير الزور في سوريا. وأضافت "أحد العنصرين هو قيادي في "داعش" يُدعى "أبو يوسف".

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وقال قائد القيادة المركزية الأميركية، مايكل كوريلا، إن "الولايات المتحدة، بالاشتراك مع حلفائها وشركائها في المنطقة، لن تسمح لتنظيم داعش باستغلال الوضع الحالي في سوريا وإعادة تجميع صفوفه".

وأضاف كوريلا: "يسعى داعش لتحرير أكثر من 8 آلاف من عناصره المسجونين حالياً في منشآت في سوريا.. سنستهدف القياديين ومنفذي العمليات".