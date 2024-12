القيادة الوسطى الأميركية: "مقتل زعيم ’داعش’ بضربة جوية دقيقة استهدفته في محافظة دير الزور بسوريا"

ذكرت القيادة الوسطى الأميركية في بيان، مساء اليوم الجمعة، أن قواتها نفَّذت ضربة جوية دقيقة في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري استهدفت عنصرين من تنظيم "داعش" بينهما قيادي في غارة بمحافظة دير الزور في سوريا. وأضافت "أحد العنصرين هو قيادي في "داعش" يُدعى "أبو يوسف".

https://x.com/i/web/status/1870109546284564645