القيادة الوسطى الأميركية: "مقتل زعيم ’داعش’ بضربة جوية دقيقة استهدفته في محافظة دير الزور بسوريا"
استهدفت عنصرين من تنظيم "داعش" بينهما قيادي في غارة بمحافظة دير الزور في سوريا. وأضافت "أحد العنصرين هو قيادي في "داعش" يُدعى "أبو يوسف".
ذكرت القيادة الوسطى الأميركية في بيان، مساء اليوم الجمعة، أن قواتها نفَّذت ضربة جوية دقيقة في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري استهدفت عنصرين من تنظيم "داعش" بينهما قيادي في غارة بمحافظة دير الزور في سوريا. وأضافت "أحد العنصرين هو قيادي في "داعش" يُدعى "أبو يوسف".
https://x.com/i/web/status/1870109546284564645
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وقال قائد القيادة المركزية الأميركية، مايكل كوريلا، إن "الولايات المتحدة، بالاشتراك مع حلفائها وشركائها في المنطقة، لن تسمح لتنظيم داعش باستغلال الوضع الحالي في سوريا وإعادة تجميع صفوفه".
وأضاف كوريلا: "يسعى داعش لتحرير أكثر من 8 آلاف من عناصره المسجونين حالياً في منشآت في سوريا.. سنستهدف القياديين ومنفذي العمليات".