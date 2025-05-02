المجلس الأعلى للدفاع اللبناني يحذر حماس من تنفيذ أعمال من شأنها "المساس بسيادة البلاد وأمنها القومي"

حذر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان في بيان، اليوم الجمعة، حركة حماس من تنفيذ أعمال من شأنها "المساس بسيادة البلاد وأمنها القومي".، وتابع"بعد التداول بالمعطيات وانعكاساتها على المستويات كافة، قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع التوصية الآتية إلى مجلس الوزراء: تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني حيث سيتم اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية".

وأشار البيان إلى أنه "عقب اجتماع له اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، إلى ضرورة "عدم السماح لحماس أو غيرها من الفصائل بزعزعة الاستقرار الأمني والقومي وأن سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار".

ويأتي تحذير المجلس الأعلى للدفاع لحركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية في "أعمال تمس بالأمن القومي" للبنان بعد عمليات إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ردّت عليها تل أبيب بقصف جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.

وخلال الاجتماع شدد عون على "أهمية ترسيخ الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية". كما تطرق الرئيس اللبناني إلى الأحداث الأمنية الجارية في سوريا، مشدداً على "ضرورة ضبط أي ارتدادات محتملة على الوضع الداخلي في لبنان، لا سيما في ما يتعلق بأزمة النازحين السوريين".

وكان عون قد ترأس في وقت سابق من، اليوم الجمعة، اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي شارك فيه رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والدفاع والاقتصاد والخارجية والعدل والداخلية، بالإضافة لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية ومسؤولين أمنيين وقضائيين آخرين.