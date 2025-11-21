ما علاقة اعتقال الدكتور مروان الهمص مع هدار غولدن؟

كشفت تقرير في صحيفة معاريف الإسرائيلية عن عملية سرّية نفّذها الجيش الإسرائيلي والشاباك لاستعادة جثمان الجندي هدار غولدين داخل شبكة أنفاق حماس في رفح. العملية تخللت اعتقال د. مروان الهمص، مسؤول كبير في وزارة الصحة بغزة ويزعم التقرير انه عضو في حماس، وذلك بعد ورود معلومات بأنه يمتلك مفتاح موقع الجثمان.

وحسب التقرير، خطط الجيش الإسرائيلي لتحريك وحدات في خان يونس ورفح لخلق انطباع بعملية برية واسعة، فيما وصلت قوة سرية إلى مستشفى تديره منظمة الصليب الأحمر في شمال رفح واعتقلت الطبيب واقتادته إلى داخل إسرائيل. وأكدت وكالة "رويترز" مقتل صحفي محلي خلال الحادثة، بينما امتنعت إسرائيل عن التعليق الرسمي.

وأشار التقرير إلى أن الشاباك أجرى تحقيقات مكثفة مع الطبيب داخل مواقع محتملة في شبكة الأنفاق، كما احتجزت ابنته في محاولة للضغط عليه، إلا أنه لم يقدم المعلومات المطلوبة. وفي نهاية المطاف، تم استعادة جثمان غولدين بعد أن سمحت حماس بدخول النفق خلال وقف إطلاق النار، وكان الجثمان على بعد مترين فقط من نقطة وصول القوات الإسرائيلية.

وأكد مقاتلون من وحدة "يهالوم" الهندسية المشاركة في العملية أن البحث عن غولدين استمر لأكثر من عام ونصف، مشيرين إلى أن الوحدة دفعت ثمناً باهظاً بسقوط 17 من عناصرها وضباطها خلال الحرب، وأن استعادة الجثمان كانت "مهمة مقدسة" التزموا بها دون توقف.