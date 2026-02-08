مصادر إسرائيلية: ارتفاع وتيرة تجنيد عملاء إسرائيليين لصالح إيران

تجنيد إيراني متسارع داخل إسرائيل، هكذا تكشف تقارير أمنية خلال الأشهر السابقة، مع تصاعد غير مسبوق في نشاط شبكات إيرانية تستهدف مواطنين إسرائيليين.

بحسب المصادر الأمنية الإسرائيلية، تعمل هذه الشبكات منذ نحو عامين على تجنيد إسرائيليين لتنفيذ مهام تخريبية، وجمع معلومات استخبارية، وشنّ عمليات تأثير نفسي، في إطار ما تصفه المؤسسة الأمنية بجبهة داخلية خفيّة.

السلطات الإسرائيلية قدّمت حتى الآن نحو 35 لائحة اتهام في قضايا مرتبطة بالتجسس لصالح إيران، شملت ما يقارب 60 متهمًا، إذ تضم بعض الملفات خلايا مكوّنة من سبعة أشخاص أو أكثر. ورغم تصاعد الوعي بهذه الظاهرة، تؤكد مصادر في الشرطة الإسرائيلية أن وتيرة القضايا لم تتراجع.

المعطيات تشير إلى أن إيران غيّرت قواعد اللعبة، وانتقلت من تشغيل خلايا منظمة إلى تجنيد أفراد بمهام صغيرة ومتدرجة، تبدأ بتصوير مواقع أو نقل معلومات، وقد تنتهي بعمليات أكثر خطورة.

وتستغل هذه الشبكات أجواء الحرب والانقسامات الداخلية داخل المجتمع الإسرائيلي، إلى جانب الضغوط الاقتصادية، والإغراءات المالية، وأحيانًا الابتزاز، لتوسيع دائرة المجنَّدين.

في الأجهزة الأمنية، يُنظر إلى هذا التصعيد على أنه جزء من استراتيجية إيرانية لنقل المواجهة إلى عمق الداخل الإسرائيلي، دون الحاجة إلى إطلاق صاروخ واحد.

القلق لا يكمن فقط في عدد الحالات، بل في طبيعتها، إذ تشير التقديرات إلى أن بعض المجنَّدين لا يحملون دافعًا أيديولوجيًا، ما يجعل اكتشافهم أصعب، وخطرهم أكبر