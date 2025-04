تقرير: بعد لقاء عون وأورتاغوس"محادثات بناءة بشأن جنوب لبنان وترسيم الحدود مع إسرائيل"

ذكرت المصادر أن "التسريبات التي تحدثت عن تهديدات تحملها نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس للبنان، حال عدم النزع السريع لسلاح حزب الله"، كانت "مجرد تهويل وتضليل وتشويش، وتدخل في حسابات محلية". وأشارت المصادر إلى أنه "جرى إقناع أورتاغوس بأهمية الدبلوماسية بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البرية، وذلك من خلال تشكيل لجنة تقنية عسكرية من الجانب اللبناني على غرار ما حدث في مسألة ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين مع التأكيد على أهمية استكمال الجيش اللبناني لإجراءاته في الجنوب لبسط سلطة الدولة".

https://x.com/i/web/status/1908426044937318708