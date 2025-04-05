تقرير: بعد لقاء عون وأورتاغوس"محادثات بناءة بشأن جنوب لبنان وترسيم الحدود مع إسرائيل"

ذكرت المصادر أن "التسريبات التي تحدثت عن تهديدات تحملها نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس للبنان، حال عدم النزع السريع لسلاح حزب الله"، كانت "مجرد تهويل وتضليل وتشويش، وتدخل في حسابات محلية". وأشارت المصادر إلى أنه "جرى إقناع أورتاغوس بأهمية الدبلوماسية بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البرية، وذلك من خلال تشكيل لجنة تقنية عسكرية من الجانب اللبناني على غرار ما حدث في مسألة ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين مع التأكيد على أهمية استكمال الجيش اللبناني لإجراءاته في الجنوب لبسط سلطة الدولة".

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واتسم اللقاء الذي جمع بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ونائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، في بيروت بـ "الإيجابياة"، حيث ناقشا ملفات عدةّ أبرزها الوضع في الجنوب اللبناني والإصلاحات المالية ومكافحة الفساد وضبط الحدود مع سوريا، بحسب ما ذكرت مصادر مطلعة لـ"لشرق"، اليوم السبت.

وقال بيان صادر عن القصر الجمهوري، إن "المباحثات تناولت الوضع في الجنوب وعمل لجنة مراقبة وقف إطلاق النار والوضع على الحدود اللبنانية- السورية والإصلاحات المالية والاقتصادية لمكافحة الفساد".

وكان عون قد استقبل قبل، ظهر اليوم السبتـ، في قصر بعبدا، أورتاغوس، رفقة نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وسوريا نتاشا فرانشيسكا، والسفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، بحسب ما أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام".

ومن جهته استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، وبحثا الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، حسب ما جاء في بيان أورده حساب الجيش اللبناني على منصة "إكس".

وفي السياق، عقدت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، 3 اجتماعات منفصلة مع كل من رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، رئيس مجلس النواب نبيه بري، إضافة إلى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.