تقرير:"حزب الله يجد صعوبة بالوفاء بالالتزامات المالية لأنصاره"

يسعى حزب الله بالنجاح بالوفاء بالتزاماته المالية لمؤيديه بعد الحرب مع إسرائيل، إلا أنه وفقا لتقرير في "واشنطن بوست"، قسم من السكان يقولون إن المؤسسة المالية الرئيسية للتنظيم "القرض الحسن" جمدت خلال الأسابيع الأخيرة الدفعات بالنسبة لحوالات التعويضات التي تم إصدارها بالفعل. وحتى أن قسما من الأعضاء في التنظيم قالوا إنهم لم يتلقوا دعما بتاتا.

وقال مقرب من حزب الله انه تم توزيع بيان داخلي للوحدات المقاتلة ، والذي يأمر المسلحين الذين ليسوا أصلا من المناطق في جنوب نهر الليطاني جنوب لبنان بإخلاء مواقعهم، وأنه سيسمح لعناصر الجيش اللبناني السيطرة على المكان وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وصرخ مقرب من حزب الله إن "التنظيم تلقى خسائر فاذحة" لافتا الى أنه تم تفكيك عدد من الوحدات بشكل كامل. لكن حزب الله ملأ صفوفه جزئيا بمقاتلين حاربوا بالماضي في سوريا، وأضاف هذا المصدر إنه مع بعض الوحدات مجهزة مجددا يمكن تجديد القتال. وصرح "التنظيم ضعف، لكنه لم يهزم".