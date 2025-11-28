من تركيا: البابا ليو الرابع عشر يدعو إلى الوحدة المسيحية ويدين استخدام الدين لتبرير العنف

دعا البابا ليو الرابع عشر إلى وحدة المسيحيين والسلام في مناسبة تاريخية أقيمت في إزنيق بتركيا، وجمعت قادة دينيين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط. كانت هذه أول رحلة خارجية له منذ انتخابه رئيسًا للكنيسة الكاثوليكية، وحملت رمزية بالغة: الاحتفال بالذكرى الـ 1700 لمجمع نيقية، حيث كُتب قانون الإيمان الذي لا تزال الغالبية العظمى من الكنائس المسيحية تتلوه.

وأمام أطلال كاتدرائية مغمورة بالمياه تعود للقرن الرابع، أدان البابا بشدة استخدام الدين ذريعةً للحرب أو التعصب. وأكد أول بابا أمريكي في التاريخ: "يجب أن نرفض رفضًا قاطعًا استغلال الدين لتبرير العنف أو الحرب أو أي شكل من أشكال الأصولية".

أحاط البابا ليو الرابع عشر بكبار الشخصيات من تركيا ومصر وسوريا وإسرائيل ودول أخرى في المنطقة، وندد بتشرذم المسيحية المعاصرة. وأعرب عن أسفه قائلاً: "إنها فضيحة أن 2.6 مليار مسيحي في العالم ليسوا أكثر اتحادًا"، داعيًا إلى إنهاء قرون من الانقسامات اللاهوتية والسياسية".

ومع تناوب الصلوات في قداس المراسم باللغات الإنجليزية واليونانية والعربية، دعا ليو إلى إعطاء الأولوية "لللقاء الأخوي والحوار والتعاون" كوسائل أساسية لمعالجة الأزمات الراهنة.

تهدف زيارة البابا إلى تركيا، ذات الأغلبية المسلمة، إلى تعزيز الروابط بين الطوائف الدينية وتوجيه رسالة واضحة: السلام ينبع من الوحدة الروحية ورفض جميع أشكال العنف المرتكب باسم الله.