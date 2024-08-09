تقرير: الرئيس الإيراني يعارض الحرس الثوري لمنع حرب شاملة مع إسرائيل

أفادت صحيفة "التلغراف" البريطانية، اليوم الجمعة، أن "الرئيس الإيراني الجديد مسعود بيزشكيان يحارب المتشددين لتخفيف حجم رد طهران على إسرائيل بعد تصفية زعيم حماس إسماعيل هنية" وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن "الحرس الثوري الإسلامي الإيراني يدفع باتجاه شن هجوم صاروخي على تل أبيب ومدن أخرى، يستهدف المنشآت العسكرية".

من جانبه يدعو بيزشكيان إلى توجيه ضربات إلى قواعد الموساد السرية المختبئة في المنطقة. وقد وعد الرئيس الجديد، الذي تم انتخابه الشهر المنصرم وتنصيبه الأسبوع المنصرم، بإخراج إيران من العزلة والعقوبات الدولية. فهو يريد تحسين العلاقات مع الغرب والانضمام مرة أخرى إلى الاتفاق النووي الإيراني.

وقال أحد مساعديه للصحيفة: “اقترح استهداف موقع مرتبط بإسرائيل في جمهورية أذربيجان أو كردستان [العراقية] وإبلاغ هذه الدول مسبقًا لإنهاء كل هذه الدراما”.

وقال مستشارو الرئيس الإيراني لصحيفة "التلغراف" إن "الحرس الثوري يحاول تقويض بيزشكيان"،وأشار أحدهم إلى أن "الرئيس يخشى عواقب هجوم مباشر على إسرائيل"، مذكراً بأن إيران "كانت محظوظة لأنها لم تخوض حرباً شاملة مع إسرائيل" خلال الهجوم السابق في أبريل/نيسان المصرم.

وقال المستشار: “يظل الهدف الرئيسي هو ضرب تل أبيب في نفس الوقت الذي يتم فيه ضرب حزب الله والوكلاء الآخرين”. "وكانت هناك مناقشات داخل القوات حول كيفية عرقلة جهود السيد بيزشكيان. ويعتقد الجميع تقريبا أن ما يصر عليه لا يخدم سمعة الثورة". وسيكون القرار النهائي بشأن الرد على إقالة هنية بيد المرشد الأعلى خامنئي، الذي له الكلمة الأخيرة في جميع شؤون الدولة في إيران.

ووفقا لـ "إيران إنترناشيونال"، مقربة من المعارضة الإيرانية، حث بيزشكيان المرشد الأعلى خامنئي على تجنب الهجوم على إسرائيل. وتشير التقارير الأخيرة إلى أن إيران تعيد النظر في ردها، وتنظر إلى هجوم "غير مباشر" على أهداف إسرائيلية. ويزعم أحد المستشارين، الذي نقلته صحيفة "التلغراف"، أن "إصرار الحرس الثوري مدفوع برغبته في إيذاء الرئيس الإصلاحي، الذي لم يكن مرشح خامنئي المفضل".