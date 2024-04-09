أربعة دول عربية تتحرى رؤية هلال شهر شوال

بينما تستعد العديد من الدول للاحتفال بعيد الفطر المبارك غدا الأربعاء، ما زالت بعض الدول العربية والإسلامية لم تعلن عن موعد عيد الفطر المبارك لعام 1445 هجري، وذلك لانتظار ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

وتأتي في مقدمة هذه الدول سلطنة عمان، والأردن، والمغرب، وليبيا، حيث تعتمد هذه الدول على رؤية الهلال لتحديد بداية شهر شوال، وبالتالي تحديد موعد عيد الفطر.

ومن المتوقع أن تعلن هذه الدول عن موعد عيد الفطر بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 29 رمضان 1445 هجري.

وفي سياق متصل، أعلنت العديد من الدول العربية والإسلامية عن موعد عيد الفطر، حيث اتفقت معظم الدول على أن يوم الأربعاء 10 أبريل/نيسان 2024 هو أول أيام عيد الفطر.

وتشمل هذه الدول السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والبحرين، وقطر، ومصر، ولبنان، والعراق، والسلطة الفلسطينية، والجزائر، وتونس، واليمن.