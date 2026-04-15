الصين تهاجم الحصار الأمريكي على إيران: “تصرف خطير” يهدد أمن الطاقة العالمي

تواجه الصين تداعيات اقتصادية مباشرة جراء الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على إيران، في خطوة تهدد إمدادات الطاقة وتضع ضغوطًا متزايدة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ويأتي هذا التصعيد بعد إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم ممرات نقل النفط عالميًا، ما انعكس سريعًا على حركة التجارة وأسواق الطاقة الدولية.

وبحسب تقديرات، تستورد الصين نحو 90% من صادرات النفط الإيراني، وهو ما يمثل قرابة 15% من إجمالي وارداتها النفطية، ما يجعلها من أكثر الدول تأثرًا بأي تعطيل في تدفق النفط من طهران.

وفي رد رسمي، انتقدت بكين الخطوة الأميركية بشدة، ووصفتها بأنها “تصرف خطير وغير مسؤول”، محذرة من أنها قد تؤدي إلى تصعيد التوترات الإقليمية وتهديد أمن الملاحة، فضلًا عن تقويض الاستقرار الاقتصادي العالمي.

اقتصاديًا، بدأت آثار الحصار بالظهور سريعًا، حيث قفزت أسعار النفط مجددًا لتتجاوز 100 دولار للبرميل، ما يزيد من كلفة الاستيراد على الصين ويضغط على سلاسل الإمداد الصناعية لديها.

ويرى محللون أن استمرار القيود على صادرات النفط الإيراني سيجبر الصين على البحث عن بدائل أكثر تكلفة، في وقت تعاني فيه الأسواق من تقلبات حادة، ما قد ينعكس سلبًا على معدلات النمو والاستقرار الاقتصادي.

وتشير التقديرات إلى أن الأزمة قد تتفاقم في حال استمرار الحصار لفترة طويلة، ما يضع بكين أمام تحديات استراتيجية تتعلق بأمن الطاقة، ويزيد من حدة التنافس الدولي في سوق النفط.