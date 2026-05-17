تجري وزارة المواصلات الإسرائيلية محادثات مع شركة "فلاي دبي" الإماراتية لتشغيل رحلات جوية مباشرة من مطار رامون في إيلات إلى أوروبا - هذا ما أفادت به مساء اليوم (الأحد) مراسلة الشؤون الاقتصادية في القناة العبرية عادي كوهين.

هذا البرنامج التابع لوزارة المواصلات عُرض على شركة الطيران خلال زيارة قامت بها في الأسبوع الماضي بعثة مهنية من وزارة المواصلات إلى الإمارات، برئاسة المدير العام موشيه بن زاكان. ومن المتوقع الآن، أن يصل ممثلو الشركة الإماراتية إلى مطار رامون لجولة حول الموضوع، وذلك بحسب مصادر في وزارة المواصلات.

الهدف خلال هذه الخطوة هو تعزيز مطار رامون - الذي أُقيم في عام 2019 باستثمار بلغ 1.8 مليار شيكل، استناداً إلى توقعات لنحو مليوني مسافر سيمرون عبره سنوياً - بل وأكثر من ذلك. في الواقع، أقل من ثلث هذا العدد يرتادون المطار، الذي يبقى فارغاً معظم ساعات اليوم.

إلى جانب ذلك، يأملون في وزارة المواصلات أنه إذا نجحت هذه الخطوة، فإنها ستُحسّن حتى من التنافسية في قطاع الطيران. لهذا الغرض، تقترح وزارة المواصلات السماح لشركة فلاي دبي، إذا استجابت لهذا العرض، بتسيير رحلات طيران مباشرة إلى وجهات في أوروبا. هذه الرحلات، بحسب نفس المصادر، ستكون مدعومة من الحكومة، بحيث تكون أرخص وأكثر جذباً من تلك التي تنطلق من مطار بن غوريون. كل ذلك، إلى جانب تشغيل نظام حافلات نقل مجانية من وسط البلاد إلى مطار رامون.

تم تقديم هذا البرنامج الخاص بوزارة المواصلات، كما ذُكر، أمام الشركة الإماراتية التي تدرس الموضوع. نذكر ونوضح أن في إسرائيل توجد قوانين طيران تقيد شركة طيران من دولة واحدة من تنفيذ رحلة مباشرة من دولة أخرى دون توقف في دولة الأصل – وفي الواقع هنا يوجد استثناء من هذا الإجراء بموافقة وزارة المواصلات.

كما نشير أيضًا إلى أن هذه الخطوة تتقدم على خلفية تجميد المحادثات لإقامة قاعدة ويز إير في إسرائيل، والتي كان من المفترض كجزء من الخطة أن تفتح أيضًا فرعًا دوليًا في رامون - والآن يبدو أن وزارة المواصلات تلتفت نحو الشركة الإماراتية - كبديل لشركة الطيران الهنغارية.