صفقة الرهائن: نتنياهو يوافق على استئناف المفاوضات في قطر ومصر بمشاركة رئيسي الشاباك والموساد

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم الجمعة، إن "بنيامين نتنياهو وافق على سفر وفدين من الموساد والشاباك إلى العاصمتين القطرية والمصرية، الدوحة والقاهرة، لبحث استئناف مفاوضات التهدئة".

وتحدث نتنياهو مع رئيس الموساد ديفيد بارنيع ورئيس الشاباك رونين بار ليخبرهما أنه سيكون لديهما "مجال للمناورة" في المفاوضات المقبلة في القاهرة والدوحة.

وبقي فريق الموساد في الدوحة منذ عودة السيد بارنيا إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وجاء قرار نتنياهو بعد ساعات قليلة من عقد مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي اجتماعا مصغرا لبحث تطورات حرب غزة وصفقة التبادل مع حماس.

وتبادل الطرفان الاتهامات بتعثر المفاوضات الماضية عبر وسطاء في الدوحة، حول إقرار هدنة وتبادل الرهائن المحتجزين في غزة بمعتقلين فلسطينيين في إسرائيل. وكانت قطر أكدت، في وقت سابق، أن المحادثات بين حماس وإسرائيل ما تزال مستمرة.