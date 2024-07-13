بعد الغارة الإسرائيلية في خان يونس: حماس تدعو إلى تكثيف الهجمات ضد إسرائيل

بعد الغارة الإسرائيلية في خان يونس، والتي قيل إنها استهدفت مسؤولين كبارا في حماس، أصدرت حركة حماس بيانا دعت فيه إلى "تكثيف الهجمات ضد إسرائيل". ودعت حماس في بيانها "الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى تنفيذ أعمال عنف ضد الإسرائيليين"

وجاء في البيان: “ندعو كافة كتائب المقاومة إلى الاستنفار من أجل انتصار غزة وبكل الولاء لدماء الشهداء الطاهرة”. وتشجع حماس أيضًا الاحتجاجات الجماهيرية ضد إسرائيل و"جحافل المستوطنين".

وتدعو حماس إلى "تصعيد المواجهات دفاعا عن أرضنا ومقدساتنا وحقنا في الحرية والاستقلال". علاوة على ذلك، توسع الحركة جاذبيتها خارج الحدود، وتسعى للحصول على الدعم من "الشعوب العربية والإسلامية، والأحرار في جميع أنحاء العالم، وأولئك الذين يدعمون عدالة قضيتنا".وبحسب البيان تحث حماس الدول على "مواصلة وتكثيف أنشطتهم التضامنية مع الشعب الفلسطيني".

ويأتي هذا البيان في سياق التوترات المتزايدة، في حين يتشير التقارير إلى أن "إسرائيل استهدفت محمد الضيف، زعيم الجناح العسكري لحركة حماس، خلال الغارة في خان يونس. ويثير هذا التصعيد اللفظي مخاوف من موجة جديدة من العنف في المنطقة، التي اتسمت بالفعل بأشهر من الصراع العنيف".