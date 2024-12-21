التحالف الأمريكي يشن غارات على مواقع عسكرية وثكنات الحوثيين في العاصمة اليمينة صنعاء

شن التحالف الأمريكي غارات جوية ضد الحوثيين، مساء اليوم السبت، في منطقتي عطان ونقم في العاصمة اليمينة صنعاءـ وأفادت مصادر محلية أن "القصف طال مواقع عسكرية، وثكنات يسيطر عليها الحوثيون عند سفح جبل نقم شرقي المدينة ومواقع أخرى. كما طال القصف منطقتي عطان ونقم وسط صنعاء، وفق ما أكدته لـAl Arabiya English".

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يما تواصل تحليق الطائرات فوق صنعاء مع سماع دوي انفجارات شرقي وغربي المدينة. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن القصف على صنعاء أميركي.

ومن جهته أكد القيادي الحوثي البارز نصر الدين عامر على حسابه على منصة"إكس"، على أن"استهداف طيران التحالف لمدينة صنعاء" وتابع"التصعيد لن يؤدي إلا إلى التصعيد، والحل لن يكون إلا بوقف العدوان على غزة".

وشهدت العاصمة اليمنية صنعاء منذ عدة ساعات تشويشًا على إشارات البث وأجهزة الـ GPS، ما أثار تساؤلات حول احتمالية وقوع غارات جوية في الساعات القادمة.

وأكدت مصادر محلية أن مصدر التشويش يبدو أنه يعود إلى حاملة الطائرات الموجودة في البحر، مما يثير تكهنات حول تحضيرات لعمل عسكري في ضنعاء.

وتأتي هذه المؤشرات تمهيدًا لشن غارات جوية على مواقع في صنعاء، وهو ما يعزز التكهنات حول وجود تحركات عسكرية بحرية في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق مساء اليوم اليوم، أفادت مصادر أمنية إسرائيلية بأن"‘سرائيل تستعد لشن هجوم عسكري آخر في اليمن، مع خطط لإشراك دول إضافية في هذه العملية، ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران".وحسب ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية، تسعى إسرائيل إلى تكثيف الجهود الدولية في مواجهة الحوثيين، الذين تعتبرهم تهديدًا للأمن الإقليمي.

وفي السياق نفسه، أكدت مصادر إسرائيلية أن"إسرائيل نقلت رسالة إلى المسؤولين الأمريكيين، مفادها أن الهجمات الحوثية الأخيرة تزيد من التصعيد في المنطقة، ما يهدد استقرار دول عدة". كما أبلغت إسرائيل التحالف الدولي أن تهديد الحوثيين يتجاوز الحدود اليمنية، ويطال المنطقة بأسرها.