التحالف الأمريكي يشن غارات على مواقع عسكرية وثكنات الحوثيين في العاصمة اليمينة صنعاء

شن التحالف الأمريكي غارات جوية ضد الحوثيين، مساء اليوم السبت، في منطقتي عطان ونقم في العاصمة اليمينة صنعاءـ وأفادت مصادر محلية أن "القصف طال مواقع عسكرية، وثكنات يسيطر عليها الحوثيون عند سفح جبل نقم شرقي المدينة ومواقع أخرى. كما طال القصف منطقتي عطان ونقم وسط صنعاء، وفق ما أكدته لـAl Arabiya English".

